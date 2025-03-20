Ankara’da dehşet! Bakkala giden Fatma’yı başıboş sokak köpekleri parçalamış! Cesedi metruk binanın önünde bulundu

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi, 209'uncu Sokak'ta anne ve babasıyla yaşayan Fatma Elmuhammed, dün saat 15.00 sıralarında kayboldu. Fatma Elmuhammed, kısa süre sonra evinin yakınında yol kenarında 2 katlı yıkık dökük metruk binanın bahçesinde kanlar içinde bulundu.

Yapılan incelemede Fatma Elmuhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Suriye uyruklu çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Çocuğun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri sürerken, köpek ısırıklarının dışında darp ve farklı bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

"BAKKALA GİTMİŞ" Mobilyacıda çalışan İbrahim Elmuhammed, 2015'te Türkiye'ye geldiklerini, kızının Ankara'da dünyaya geldiğini söyleyerek, "Ben işteydim. Kızım bakkala gitmiş, sonra geri gelmiş. Tekrar bakkala gitmiş; ama geri dönmemiş. Yarım saat, 1 saat geçince annesi fark etmiş. Çıkmış bakmış kız yok. Akrabalarla komşular da araştırmış, kızı bulamamışlar. Sonradan camiden anons yaptılar 'kayıp kız var' diye. Sonra kız burada bulundu. Önce montunu bulmuşlar, ileride de cesedi parçalanmış şekilde bulmuşlar"

"Benim şu an bir şey deme şansım yok. Ben devlete ve doktorlara güveniyorum; bizim hakkımızı Allah'ın izniyle verirler. Burada doğdu, kızımı burada defnedeceğiz. Çocuğun üstünde naylon ve başka şeyler vardı. Hayvan ısırığı vardı; kolu yoktu. Ben kimseye iftira atmak istemiyorum. Cinayet varsa devlete güveniyorum" ifadelerini kullandı.