CHP’nin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir

3-Bu yanlışlarından ders almamış olmalı ki bu kez de 2 Nisan'daki alışveriş boykotu yanlış oldu.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi ise Özel'in boykot çağırısının benzerini 11 Mayıs 2021'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir oğlu Yair Netanyahu'nun yaptığına dikkat çekti. Selvi, Özgür Özel 'in üst üste yanlışlar yaptığına dikkat çekerek, o yanlışları şu şekilde sıraladı:

Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner ise "Boykot: Belli bir amacı gerçekleştirmek için baskı yapmak ereğiyle, bir kimseyle, bir yerle, bir topluluk, kuruluş ya da bir ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararı. Türkçe sözlükte boykotun anlamı böyle. Hem ülkenin iktidarına talip olup hem ekonomiyi baltalamaya çalışıp ülkeyle her türlü ilişkiyi kesme kararının anlamını ise hiçbir sözlük yazmaz herhalde. Ama mutlaka tarih yazacak. Bakıyoruz tüm çağrılara rağmen çarşı pazarda alışveriş durmadı. Ama aklıselimin durduğu kesin. Esnaf, fabrika, restoran batarsa işinden olanların arasında hiç mi CHP'li olmayacak? O üreticinin içinde hiç mi size oy veren yok? İşçi ve işverenden bu kadar uzak mısınız? Tarladan pazara getirdiği ürünü almayacak kadar çiftçiye düşman mısınız? Kaos oluşturup yabancı yatırımcıyı buradan kaçırırsanız, fabrikalar kapanırsa işsizleri yerleştirebileceğiniz yeni fabrikalar mı kuracaksınız? Toplumu kutuplara ayırmak, cadı avcılığı yaklaşımıyla markalara siyaset bulaştırmak kime ne kazandırır? İktidarıyla, iktidara talip olan muhalefetiyle asıl amaç bu ülkeyi kalkındırmak, yüceltmek değil midir?" yorumunda bulundu.

"BUNUN KARŞILIĞI VATAN HAİNLİĞİ"

İsrail'i boykot etmeyen kişilere tepki gösteren ve uygulanan çifte standarta dikkat çeken Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ ise "vicdan yerine kalbinizde sadece partizanlık tartısı var..." diyerek şunları söyledi:

Kimse kusura bakmasın, benim lügatimde bunun karşılığı vatan hainliğidir. Hani siz halkın, emekçinin yanındaydınız? Protesto ettiğiniz firmaların çalıştırdığı işçilerin mağduriyeti hiç mi aklınıza gelmez? Kahve dükkanında çalışan kızcağızın aldığı o üç kuruş maaşla hasta annesine baktığını, kitapçıda mesai yapan delikanlının o parayla üniversitede okuduğunu bilmemenize imkan var mı? Siz bu eylemle kimi hedef aldığınızı gerçekten biliyor musunuz? Sözde cezalandırdığınız kim, farkında mısınız? Hiç sanmam...