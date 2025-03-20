Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Topraklama Çarşafları (Earthing Sheets)



Bu çarşaflar iletken malzemeler (gümüş veya bakır) içeriyor ve kullanıcının vücudu ile toprak arasında bir elektrik bağlantısı kurmayı amaçlıyor. Bu bağlantının ağrıyı ve iltihabı azalttığı, dolaşımı iyileştirdiği ve enerjiyi artırdığı iddia ediliyor.

Ancak Gradisar bu yöntemi tamamen reddediyor.

"Topraklama çarşaflarının uyku üzerindeki etkisini inceleyen tek bir bilimsel çalışma bile yok. Bu nedenle kullanımlarını destekleyen hiçbir kanıt bulunmuyor" diye belirtti.