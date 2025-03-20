Kadraj Galeri Kadraj İkon Uzmanlar açıkladı: 2025'in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Uzmanlar açıkladı: 2025'in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Geceleri rahat bir uyku çekmek için sosyal medyada hızla yayılan yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Kimi kullanıcılar basit çözümlerle uykusunu düzenlediğini iddia ederken uzmanlar bazı popüler tekniklerin bilimsel dayanağının olmadığını belirtiyor. Peki çok konuşulan bu uyku trendleri ne kadar güvenilir? İşte merak edilen o yöntemler ve uzman görüşleri.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:24
Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

New York Post'a konuşan, uyku takip uygulaması Sleep Cycle ekibi, dünya genelinde 1 milyondan fazla kullanıcının verilerini analiz ederek sosyal medyada viral olan uyku hilelerini inceledi. İsveç merkezli şirket, yıllık "Dünyada Uyku" raporunun bir parçası olarak bu sonuçları paylaştı.

Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Sleep Cycle'ın uyku bilimi başkanı Michael Gradisar, "Bu yılın trendleri eski ve yeninin ilginç bir karışımı oldu" dedi. Gradisar, uyku uzmanlarının bu yöntemleri kullanmadığını belirterek "Bazıları, insanların daha iyi uyku için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Gradisar, sosyal medyada popüler olan dört uyku alışkanlığını değerlendirdi ve hangilerinin gerçekten işe yaradığını, hangilerinin ise zaman kaybı olduğunu açıkladı.

Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Ağız Bantlama

Ağız bantlama yöntemi, tıbbi bantla dudakların kapatılması ve burundan nefes almanın sağlanması prensibine dayanıyor. Bu tekniğin horlamayı azalttığı ve ağız kuruluğunu önlediği iddia ediliyor. Hatta bazıları yüz hatlarını belirginleştirdiğini öne sürse de bunun bilimsel bir kanıtı bulunmuyor.

Gradisar, dikey bantlamanın işe yarayabileceğini ancak denemeden önce bir solunum uyku uzmanına danışılması gerektiğini söyledi.

"Küçük bir çalışma, ağız bantlamanın uyku apnesi şiddetini azaltabileceğini gösterdi. Ancak elimizdeki kanıtlar hala sınırlı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı: 2025’in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...

Topraklama Çarşafları (Earthing Sheets)

Bu çarşaflar iletken malzemeler (gümüş veya bakır) içeriyor ve kullanıcının vücudu ile toprak arasında bir elektrik bağlantısı kurmayı amaçlıyor. Bu bağlantının ağrıyı ve iltihabı azalttığı, dolaşımı iyileştirdiği ve enerjiyi artırdığı iddia ediliyor.

Ancak Gradisar bu yöntemi tamamen reddediyor.

"Topraklama çarşaflarının uyku üzerindeki etkisini inceleyen tek bir bilimsel çalışma bile yok. Bu nedenle kullanımlarını destekleyen hiçbir kanıt bulunmuyor" diye belirtti.