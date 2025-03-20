Uzmanlar açıkladı: 2025'in en iyi 4 uyku trendi gerçekten işe yarıyor mu? Ağız bantları, dijital detoks...
Geceleri rahat bir uyku çekmek için sosyal medyada hızla yayılan yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Kimi kullanıcılar basit çözümlerle uykusunu düzenlediğini iddia ederken uzmanlar bazı popüler tekniklerin bilimsel dayanağının olmadığını belirtiyor. Peki çok konuşulan bu uyku trendleri ne kadar güvenilir? İşte merak edilen o yöntemler ve uzman görüşleri.
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:24