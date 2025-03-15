KAYITLAR SINAVSIZDI

Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan, "Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık" dedi.