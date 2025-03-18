İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Sıcaklıklar 30 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Pazar günü tüm yurtta çok yüksek sıcaklıklar ölçüldü. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu, temmuz ve ağustos sıcağına yakındır. Ancak bugün itibariyle bu sıcaklıklar 30 dereceye kadar birden düşecek" dedi.

Acar, soğuk havanın etkisini göstermeye başlayacağını ve yurt genelinde çeşitli hava koşullarının beklediğini belirtti. İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar yağışı, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.