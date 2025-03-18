İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Meteoroloji 27 İli Sarı Kodla Uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelecek kuvvetli fırtına nedeniyle 27 ili sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada bu illerde kuvvetli rüzgarların etkili olacağı ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde sıralandı: Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova.