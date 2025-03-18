Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu. İstanbul dahil 27 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Peki İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 18 Mart hava durumu raporunun detayları.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:02
İstanbul dahil 27 kente kar ve fırtına uyarısı: Sıcaklık 30 derece düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun büyük bir kısmında soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkili olacağına dair son dakika uyarısı yayımladı. 18 Mart itibarıyla başlayan soğuk hava özellikle İstanbul, Ankara dahil birçok kentte sert hava koşullarına yol açacak. MGM 27 il için sarı kodlu alarm verdi ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Peki, İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve Ankara'da kar yağışı nasıl bir etki yapacak? İşte uzman yorumları ve il il hava durumu tahminleri.

İstanbul dahil 27 kente kar ve fırtına uyarısı: Sıcaklık 30 derece düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Meteoroloji 27 İli Sarı Kodla Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelecek kuvvetli fırtına nedeniyle 27 ili sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada bu illerde kuvvetli rüzgarların etkili olacağı ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde sıralandı: Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova.

İstanbul dahil 27 kente kar ve fırtına uyarısı: Sıcaklık 30 derece düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Yurt Genelinde Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Gösteriyor

Ülke genelinde bugün soğuk ve yağışlı havanın etkisine girileceği, sıcaklıkların bazı bölgelerde 30 derece kadar düşebileceği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar bugün itibariyle düşmeye başlayacak.

İstanbul dahil 27 kente kar ve fırtına uyarısı: Sıcaklık 30 derece düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Sıcaklıklar 30 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Pazar günü tüm yurtta çok yüksek sıcaklıklar ölçüldü. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu, temmuz ve ağustos sıcağına yakındır. Ancak bugün itibariyle bu sıcaklıklar 30 dereceye kadar birden düşecek" dedi.

Acar, soğuk havanın etkisini göstermeye başlayacağını ve yurt genelinde çeşitli hava koşullarının beklediğini belirtti. İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar yağışı, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

İstanbul dahil 27 kente kar ve fırtına uyarısı: Sıcaklık 30 derece düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara'da çarşamba ve perşembe günlerinde hafif kar yağışlarının olacağını belirten Acar, bu durumun hayatı etkilemeyecek seviyelerde olacağını ifade etti.

İstanbul'da Kar Yağacak Mı?

İstanbul'daki hava durumunu da değerlendiren Acar, "İstanbul'da kar yağışı beklemiyoruz. Buradaki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü olacak" dedi. İzmir için ise sağanak ve gök gürültülü yağışların olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.