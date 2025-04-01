Nisan ayında ayda 13.381 TL’den daire fırsatı: TOKİ resmen duyurdu

TOKİ, Çankırı Kurşunlu ilçesi Yenimahalle'deki 3. ve 4. etap konut projelerinde toplam 211 adet konutu satışa sunuyor. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alırken, başvurular 07 Nisan - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
📌 Satışa Sunulan Konutlar:
Çankırı Kurşunlu 3. Etap (Yenimahalle) Projesi:
188 adet 2+1 daire
9 adet 3+1 daire
Çankırı Kurşunlu 4. Etap Projesi:
7 adet 2+1 daire
7 adet 3+1 daire
Toplam Konut Sayısı: 211 adet
📌 Satış Yöntemi: Kuralı Satış
📌 Başvuru Ücreti: 10.000 TL
📌 Başvuru Yapılacak Banka: T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler
📌 Kura Çekiliş Tarihi: 25 Nisan 2025
📌 Sözleşme İmzalama Tarihleri:
Asil hak sahipleri: 05 Mayıs - 16 Mayıs 2025
Yedek hak sahipleri: 26 Mayıs - 28 Mayıs 2025
TOKİ konut satışlarında belirli şartları karşılayan vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. İşte başvuru koşulları:
✅ T.C. vatandaşı olmak
✅ Başvuru yapılacak il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet etmek
✅ Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
✅ Hane halkı aylık gelirinin belirlenen sınırları aşmaması (belirlenen illere göre değişiklik gösterebilir)
✅ 18 yaşını doldurmuş olmak
Bu şartları sağlayan bireyler, başvuru tarihleri içinde T.C. Ziraat Bankası şubelerinden başvurularını yapabilecek.
TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamadan ev sahibi olabilmesi için uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. Çankırı Kurşunlu projesinde yer alan konutlar için:
📌 Peşinat Ödemesi: Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazananlar, belirlenen peşinat tutarını ödedikten sonra kalan tutarı taksitlendirebilecek.
📌 Vade Süresi: 120 ay (10 yıl) boyunca taksitle ödeme imkânı.
📌 Faizsiz Taksit Seçeneği: TOKİ, sosyal konut projelerinde genellikle faizsiz ve düşük faizli taksit imkânları sunarak ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
📌 Başvurular tamamlandıktan sonra 25 Nisan 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.
📌 Kurada ismi çıkanlar asil hak sahibi olarak belirlenirken, yedek liste de oluşturulacak.
📌 Asil hak sahipleri, 05 Mayıs - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek.
📌 Eğer asil hak sahipleri konutlarını almazsa, 26 Mayıs - 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yedek hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanacak.
📌 Başvuru Tarihleri: 07 Nisan - 18 Nisan 2025
📌 Başvuru Yapılacak Yer: T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri
📌 Başvuru Bedeli: 10.000 TL
Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve detaylı bilgi için www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 86 54 numaralı çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.
NOT: Fotoğraflar Takvim-foto arşiv