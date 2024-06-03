Yine ihmal yine facia!

İstanbul Küçükçekmece'deki Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı binada dün sabah 08.40 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme, sağlık, itfaiye, AFAD ve çevre belediyeler bünyesindeki arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlardan bazıları kendi çabaları ile enkazdan çıkarken, bazı yaralılar ise olay yerindeki arama ve kurtarma ekiplerince; kepçe, arama-kurtarma köpekleri ve çeşitli ekipmanların da kullanıldığı müdahale ile çıkarıldı. 3

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaralılar Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev ise hayatını kaybetti. 6 aylık Dazz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay sonrası bölgeye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Adli ve idari süreç zaten devam edecek bundan sonraki süreçte. Herhangi bir patlama ihbar ya da tespitimiz yok" dedi. Olayla ilgili 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.