İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

ESKİ AVUKAT TANIK OLARAK İFADE VERDİ İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012'de avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023'ün şubat ayına kadar görevine devam eden Selman Narman yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden biri oldu. Narman, şahit olduğu usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bilgiler verdi.

"ONGUN İHALELERİN KİME VERİLECEĞİNİ BELİRLERDİ" Sabah'ta yer alan habere göre; O dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getiren Narman, "Ongun, ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür AŞ Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederdi. O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi" dedi.

KENDİ ŞİRKETLERİNE İHALE

Bu ihaleleri genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı işadamı Hüseyin Köksal, işadamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çeken Narman, "Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılara ait olan Panoffect şirketinden alınıp Murat Ongun'un sahibi olarak bilinen Reklam İstanbul şirketine devredildi" ifadelerini kullandı.