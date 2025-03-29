İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal'ın şoförünün telefon tapeleri ortaya çıktı.

Güven Yıldırım: Usta, acemi macemi ama fena götürüyorlar ya fena korkunç rakamlar.

Şoför Servet Yıldırım'ın, ağabeyi Güven Yıldırım'la 30 Ocak'ta yaptığı görüşmede şu ifadeler dikkat çekiyor:

Servet Yıldırım: Tabii tabii, o Emrah Bağdatlı 'ya baksana. Kaça almıştır abi? 100- 150 milyondan aşağı değildir, fazladır belki de. Sorsak, 'Yok yok çalışıyor, Emrah çok çalışıyor.' Emrah'ın şirketi yok adı üstüne ya. Devlet gün geldi mi hepsini koyar ortaya.

Servet Yıldırım'ın, E.Ö. isimli başka bir kişiyle yaptığı konuşmada ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğu tahmin edilen "Tuncay" ve "Murat" isimli kişiler hakkında şu ifadeler geçiyor:

Servet Yıldırım: Ya bu Emrah Bağdatlı'nın yaptığı servete bak ya? O Tuncay, Murat.

E. Ö.: Tuncay kasaba soyguncusu.

E. Ö: .... hırsızları.

E. Ö.: Hırsızlar ki ne hırsızlar.