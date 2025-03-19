400 MİLYON PARA ÖDENDİ

Şirketin ilk ihalesini 20 Ocak 2023te kazandığı bu ihalenin bedelinin ise 27 milyon 897 bin TL olduğu görüldü. 16 Ekim 2024 tarihindeki "Organizasyon kapsamında ses ve ışık temini" ihalesinin bedeli 42 milyon 440 bin TL olurken, 18 Ekim 2024 tarihinde yapılan "Organizasyon kapsamında çadır temini" ihalesinin bedelinin ise 52 milyon 515 bin TL olduğu tespit edildi. Medya AŞ'den çok sayıda ihale alan Creative Media Reklam'a bugüne kadar ödenen paranın 400 milyonu bulduğu ifade ediliyor. İhalelerin tamamının ise "hizmet alımı" usulüne göre davetle yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu ihalelerin hepsi istisna ihaleler olarak yapıldı.