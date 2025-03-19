İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Gazeteci ve iş insanlarının da yer aldığı gözaltı listesinde dikkat çeken bir isim olduğu görüldü. Bu isim Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'di.
2023 YILINDA ŞİRKETİ SATIN ALDI
Meslek hayatında uzun bir süre futbol oynayan Açıl'ın 2023 yılında Creative Media Reklam şirketini Mine Güvenlidal'dan satın aldığı ortaya çıktı.
Creative Medya Reklam A.Ş. internet sitesine göre şirket; kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize ediyor, canlı yayınlar çekimler, post prodüksiyon, reklam, tasarım ve kurgu hizmetleri veriyor.
BİR GÜN ARAYLA SÖZLEŞME ALTINA ALINMIŞ
Creative Media Reklam şirketinin Merthan Açıl'a geçtikten sonra İBB iştiraki olan Kültür AŞ'ye hizmet sağlaması da dikkat çekti. Şirkete verilen ihalelerin tamamının birer gün arayla verilip aynı gün sözleşme altına alınmış olması da bir o kadar ilginç.
400 MİLYON PARA ÖDENDİ
Şirketin ilk ihalesini 20 Ocak 2023te kazandığı bu ihalenin bedelinin ise 27 milyon 897 bin TL olduğu görüldü. 16 Ekim 2024 tarihindeki "Organizasyon kapsamında ses ve ışık temini" ihalesinin bedeli 42 milyon 440 bin TL olurken, 18 Ekim 2024 tarihinde yapılan "Organizasyon kapsamında çadır temini" ihalesinin bedelinin ise 52 milyon 515 bin TL olduğu tespit edildi. Medya AŞ'den çok sayıda ihale alan Creative Media Reklam'a bugüne kadar ödenen paranın 400 milyonu bulduğu ifade ediliyor. İhalelerin tamamının ise "hizmet alımı" usulüne göre davetle yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu ihalelerin hepsi istisna ihaleler olarak yapıldı.
İşte o ihalelerden birisi...
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan son ilanda, Açıl'ın yönetimdeki görev süresi 13 Aralık 2025 olarak görülülüyor.
MERTHAN AÇIL KİMDİR?
15 Şubat 1982 doğumlu olan Merthan Açıl Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. Ardından Ümraniyespor'da top koşturan Açıl, bir süre sonra aktif olarak futbol oynamayı bıraktı. Açıl'ın şu sıralar Kuzey İrlanda'da yaşadığı biliniyor.