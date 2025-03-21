Tapusu olan milyonlara büyük uyarı: Bunu yapmayan yanar! Miras devlete kalır

Türkiye'de milyonlarca tapu sahibinin mal varlığını tehdit eden kritik bir uyarı: Miras hukukundaki eksiklikler ve vasiyetname düzenlenmemesi nedeniyle taşınmazlar, yasal mirasçı bulunmadığı takdirde devlete kalabiliyor. Peki bu risk nasıl önlenir? Hangi adımlar atılmalı? Türk Medeni Kanunu'ndan uzman avukat yorumlarına, tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden vasiyetname sürecine kadar tüm detayları açıkladık.