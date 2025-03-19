Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart Perşembe günü güncellenmiş hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye geneli soğuk hava koşullarında sürerken, İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Bazı yüksek kesimlerde ise karışık yağmur görülebilir.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da 20 Mart Perşembe günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış gün boyunca devam edecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 11°C olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Ancak 19 Mart gecesi ve 20 Mart sabahı yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar görülebilir. Yağışların 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Bursa: 2°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.
Edirne: -1°C / 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 4°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu.
Ege Bölgesi
İzmir: 5°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Denizli: 0°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: -5°C / 2°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: -4°C / 5°C, çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.
Eskişehir: -3°C / 5°C, çok bulutlu ve kar yağışlı.
Konya: -3°C / 1°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı.
Karadeniz Bölgesi
Samsun: 2°C / 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Trabzon: 3°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece karla karışık yağmur.
Zonguldak: 2°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: -2°C / 3°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla kar yağışlı.
Kars: -3°C / 6°C, çok bulutlu ve kar yağışlı.
Van: 1°C / 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 5°C / 12°C, çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
Gaziantep: 2°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 9°C / 14°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Fotoğraflar: AA