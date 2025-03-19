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Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bu dönemde, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. İşte, il il hava durumu detayları ve yaşanması muhtemel hava olayları...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:40
Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart Perşembe günü güncellenmiş hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye geneli soğuk hava koşullarında sürerken, İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Bazı yüksek kesimlerde ise karışık yağmur görülebilir.

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 20 Mart Perşembe günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış gün boyunca devam edecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 11°C olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Ancak 19 Mart gecesi ve 20 Mart sabahı yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar görülebilir. Yağışların 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

İL İL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

  • Bursa: 2°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

  • Edirne: -1°C / 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

  • Kocaeli: 4°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu.

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

Ege Bölgesi

  • İzmir: 5°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

  • Denizli: 0°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

  • Afyonkarahisar: -5°C / 2°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı.

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: -4°C / 5°C, çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

  • Eskişehir: -3°C / 5°C, çok bulutlu ve kar yağışlı.

  • Konya: -3°C / 1°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı.

Karadeniz Bölgesi

  • Samsun: 2°C / 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

  • Trabzon: 3°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece karla karışık yağmur.

  • Zonguldak: 2°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Yağmur ve kar var mı? 20 Mart 2025 bugün İstanbul’da hava nasıl olacak?

  • Erzurum: -2°C / 3°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla kar yağışlı.

  • Kars: -3°C / 6°C, çok bulutlu ve kar yağışlı.

  • Van: 1°C / 14°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 5°C / 12°C, çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmurlu.

  • Gaziantep: 2°C / 6°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • Şanlıurfa: 9°C / 14°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Fotoğraflar: AA