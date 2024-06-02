SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili olay iddia! Bitişikteki mülk sahibi açıkladı... "Kentsel dönüşüme sokmak istemedi"

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın mülk sahibi tarafından 'özel sebepler' nedeniyle kentsel dönüşüme sokulmadığı iddia edildi. Enkazın yanındaki binanın sahibi olduğunu belirten kişi "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 11:48 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:30
Küçükçekmece’de çöken bina ile ilgili olay iddia! Bitişikteki mülk sahibi açıkladı... Kentsel dönüşüme sokmak istemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece’deki bina işte böyle çöktü! Facia saniye saniye kamerada
EYT’yi kaçırana 7 formül: Erken emekli olmak isteyenler için çözümler neler?
Küçükçekmece’de bina çöktü otobüs kıl payı kurtuldu! Enkazın havadan görüntüsü... Hurdaya dönen araçlar ve binanın evveliyatı
Son dakika: İki oturum 90 soruluk LGS başladı! Oku, düşün, uygula, neticelendir... | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Soykırım kabinesinde ateşkes krizi! Ben Gvir ve Smotrich Netanyahu’yu hükümeti devirmekle tehdit etti
Doğru tarih maaşı artırır: Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?
Türkiye’nin konuştuğu Pendik cinayetinde flaş detaylar! Parçalara ayrılıp çöpe atılan Nihat Salih’in katili kırmızı reçeteli ilaçları...
TÜRKSAT 6A ABD YOLUNDA! Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A SpaceX’ten uzaya gönderilecek
3 ilçe 4 beldede seçimler yenileniyor! Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt... Sandık kuruldu
AK Parti düğmeye bastı! Vergi adaletsizliğine son! Tabana değil tavana yayılacak! Paket hazır Meclis’e geliyor
Schengen vizesi çıkmazında yeni kriz! O ülkeden 8 günlük vize! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Tel Aviv-Washington hattından yeni ateşkes oyunu! İsrail basını Hamas ile anlaşıldığını iddia etti Netanyahu’nun baş danışmanı ‘kalıcı ateşkes yok’ dedi
Gezi vandalizminin 11. yılı! Kıvılcım FETÖ’den finansman Kızıl Soros’tan: İhanetin kronolojisi ve Türkiye’nin geleceğinden çalınan milyar dolarlar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
SON DAKİKA