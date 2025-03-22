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Irak Konsolosluğu'na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Timo'nun yakalanmasının ardından İstanbul Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldrıganların amacının misilleme olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin olay anını cep telefonlarıyla kayda aldıkları ancak paylaşamadan yakalandıkları tespit edildi.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 16:52
Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

Son olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere 'silahlı suç örgütüne üye olmak' gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRI

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken ilginç bir gelişme yaşandı. 12 Mart Cuma gecesi saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi. Konsolosluk yakınındaki durakta taksicilik yapan İlhan Dilber ise, "Taksi durağında otururken, silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluğun orada olay olduğunu fark ettik. Oraya gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Peş peşe ateş ettiler, bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan sonra kaçan iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Daltonlar üyesi oldukları öğrenildi.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

Şüphelilerin Daltonlar Suç Örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak konsolosluğa saldırı yaptıkları ortaya çıktı.

Irak Konsolosluğu’na saldırıda yeni detay! Altında Daltonlar çıktı! O anları kayda almışlar

OLAY ANINI KAYDE ALDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Şüphelilerin misilleme amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelilerin olay anını cep telefonlarıyla kayda aldıkları ancak paylaşamadan yakalandıkları tespit edildi.