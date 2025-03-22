'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
Son olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere 'silahlı suç örgütüne üye olmak' gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.
KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRI
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken ilginç bir gelişme yaşandı. 12 Mart Cuma gecesi saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi. Konsolosluk yakınındaki durakta taksicilik yapan İlhan Dilber ise, "Taksi durağında otururken, silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluğun orada olay olduğunu fark ettik. Oraya gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Peş peşe ateş ettiler, bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.
KAÇARKEN KAZA YAPTILAR
Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan sonra kaçan iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Daltonlar üyesi oldukları öğrenildi.
Şüphelilerin Daltonlar Suç Örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak konsolosluğa saldırı yaptıkları ortaya çıktı.
OLAY ANINI KAYDE ALDILAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Şüphelilerin misilleme amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelilerin olay anını cep telefonlarıyla kayda aldıkları ancak paylaşamadan yakalandıkları tespit edildi.