'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Son olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere 'silahlı suç örgütüne üye olmak' gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen 'Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.

KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRI Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken ilginç bir gelişme yaşandı. 12 Mart Cuma gecesi saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.