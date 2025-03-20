Ekrem İmamoğlu’nu desteğe Saraçhane’ye gidenlerin Ramazan ayında bira keyfi! Tepki yağıyor!

Başsavcılığın soruşturma hakkında yaptığı açıklamada İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 86 kişinin Vatan Emniyet'te işlemleri devam ediyor.

Valiliğin kararına rağmen Ekrem İmamoğlu ve CHP halkı 20:30'da Saraçhane 'ye çağırdı.

SLOGAN ATTILAR

Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı programda sık sık hükümete yönelik hakarete varan sloganlar atıldı.

Bunların yanında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.

ELİNDE BİRA VE PANKART

Saraçhane'ye protestolar için gelen bir kişinin elinde bira ve 'Şerefine Tayyip' pankartı olduğu görüldü.