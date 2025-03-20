Ekrem İmamoğlu’nu desteğe Saraçhane’ye gidenlerin Ramazan ayında bira keyfi! Tepki yağıyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.
İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 86 kişinin Vatan Emniyet'te işlemleri devam ediyor.
Başsavcılığın soruşturma hakkında yaptığı açıklamada İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" ifadelerine yer verildi.
Gözaltıların hemen ardından gerek muhalif siyasetçiler gerekse sosyal medya trolleri sokağa çıkma çağrısında bulununca İstanbul Valiliği 4 gün boyunca eylem yasağı getirildiğini açıkladı.
Valiliğin kararına rağmen Ekrem İmamoğlu ve CHP halkı 20:30'da Saraçhane'ye çağırdı.
SARAÇHANE'DE TOPLANDILAR
Süreç devam ederken toplanma yasağına rağmen İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de İBB binasının önünde toplandı.
SLOGAN ATTILAR
Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı programda sık sık hükümete yönelik hakarete varan sloganlar atıldı.
Bunların yanında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.
ELİNDE BİRA VE PANKART
Saraçhane'ye protestolar için gelen bir kişinin elinde bira ve 'Şerefine Tayyip' pankartı olduğu görüldü.
RAMAZAN'A ALDIRIŞ ETMEDİ
Ramazan ayına aldırış etmeden fotoğrafları paylaşan kişinin hakaret söylemleri yoğun tepki çekti.
Skandal görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Birçok kullanıcı Ramazan ayında olduğumuzu hatırlatırken bazı kullanıcılar ise "İmamoğlu'nun destekçileri işte böyle" yorumları geldi.
İşte o tepkilerin bazıları: