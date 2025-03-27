İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile, Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesinde büyük bir iftar buluşması gerçekleştirdi. "İstanbul'da Bereket" sloganıyla düzenlenen Gönül Sofrası etkinliği kapsamında, AK Parti teşkilatları 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu.

İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi: