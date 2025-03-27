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İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayında "İstanbul'da Bereket" sloganıyla büyük bir iftar buluşması düzenledi. 39 ilçede 12 bin haneye misafir olan teşkilat üyeleri, vatandaşlarla sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 23:13 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 23:13
İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile, Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesinde büyük bir iftar buluşması gerçekleştirdi. "İstanbul'da Bereket" sloganıyla düzenlenen Gönül Sofrası etkinliği kapsamında, AK Parti teşkilatları 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu.

İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi:

İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

"İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.