İstanbul’da gönül sofrası: AK Parti İstanbul teşkilatları 12 bin haneye misafir oldu

"İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.