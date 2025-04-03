Meteoroloji'den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu
Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok bölgede sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta sonuna kadar yurt genelinde yağışlar sürecek. Özellikle büyükşehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken sağanak yağışın etkili olacağı belirtiliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:03