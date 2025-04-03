Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok bölgede sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta sonuna kadar yurt genelinde yağışlar sürecek. Özellikle büyükşehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken sağanak yağışın etkili olacağı belirtiliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:03
Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre özellikle bayramın ilk gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlar 6 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülebilir.

Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Sıcaklıklar Kuzeyde Düşüşe Geçecek

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında belirgin değişimler yaşanacak. Kuzey bölgelerde sıcaklık 3 ila 6 derece düşecek.

Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Batı ve iç bölgelerde ise sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor.

Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tatil süresince üç büyük şehirde yağışlı hava etkisini sürdürecek:

İstanbul: Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

Ankara: Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek. Gün içerisinde yer yer yağış görülebilir.

İzmir: Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 19 derece seviyelerinde olacak.