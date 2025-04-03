Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlar 6 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülebilir.