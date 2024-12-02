Kuryeler takip sistemi istiyor

Motokuryeler, otobüs, taksi ve dolmuşlarda kullanılan kamera ve araç takip sisteminin kendileri için de uygulanmasını talep ediyor. Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, "Esnaf kurye modeliyle çalışanlar e-ticaret firmalarından maaş almıyor. Ne kadar çok paket götürürse o kadar para kazanıyor. Uzun çalışma saati ve hız baskısı da kural ihlaline sevk ediyor. Düzenlemenin motokuryelere de getirilmesini istiyoruz. Böylece motokuryenin 8 saatten fazla çalıştırılmasının önüne geçilmiş olur" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN