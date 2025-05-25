T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/228 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 919 Ada 12 Parsel

Yüzölçümü : 1.958,89 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat

Kıymeti : 14.690.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 660,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat

Kıymeti : 2.365.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 660,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat

Kıymeti : 2.560.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 680,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat

Kıymeti : 2.040.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:02

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2277 Ada, 2 Parsel, 4. Kat, 13 Numaralı Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 118 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 Kat

Kıymeti : 2.360.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:02

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 138,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat

Kıymeti : 2.485.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:31

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, 2. Kat, 6 Numaralı Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 160 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat

Kıymeti : 3.520.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:31

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, 3. Kat, 7 Numaralı Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 155,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 13:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02229773 #ilan.gov.tr