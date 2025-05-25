T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/228 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 919 Ada 12 Parsel
Yüzölçümü : 1.958,89 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 14.690.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.958,89 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 14.690.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:32
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 660,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.365.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 660,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.365.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:35
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 660,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.560.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Yüzölçümü : 660,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.560.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, 921 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 680,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.040.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 680,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 2.040.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:02
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2277 Ada, 2 Parsel, 4. Kat, 13 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 118 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 Kat
Kıymeti : 2.360.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Yüzölçümü : 118 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 Kat
Kıymeti : 2.360.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:02
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 138,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 2.485.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Yüzölçümü : 138,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 2.485.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:31
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, 2. Kat, 6 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 160 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 3.520.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Yüzölçümü : 160 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 3.520.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:31
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2287 Ada, 16 Parsel, 3. Kat, 7 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 155,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Yüzölçümü : 155,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 13:39
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02229773 #ilan.gov.tr