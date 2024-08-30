Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İnternet abone sayısı 93,3 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2023 yılı itibariyle ülkemizde internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1'e ulaştı. Nüfusumuzun internet kullanımı ise dünya ortalaması yüzde 67'nin oldukça üzerindedir. Ülkemizdeki internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artmıştır. Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayımız, geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan, internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377'si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit ve 6 milyon 753 bin 379'u fiber abonesidir" dedi.