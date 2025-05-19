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CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan skandalları görmezden gelen CHP medyası algıyı Süleymancılara çevirdi. CHP'nin fonladığı birçok haber kanalında Süleymancılara yönelik operasyon düzenlendiği iddia edildi. Süleymancılara yönelik operasyon yapıldığı iddiası sonrası ABD'den fonlandığı bilinen CHP yandaşı Ruşen Çakır da fondaş medyadaki haberler üzerinden hükümete ve Başkan Erdoğan'a parmak salladı. Yetmedi Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Süleymancılara yönelik yapılan operasyonların Ekrem İmamoğlu'na yapıldığını iddia etti. CHP kanadından gelen peş peşe Süleymancı çıkışını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?" diye sordu.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 16:45
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

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Devletin bazı kurumlarında dönen oyunları ve örgütlenmeyi durdurmak için yapılan operasyonlar her zaman olduğu gibi günümüzde de devam ediyor.

FETÖ'sünden belediyedeki yolsuzluklara, terör örgütlerinin kurumlarda yuvalanmasından zimmete para geçirmeye birçok suça emniyet eliyle geçit verilmiyor.

Süleymancılar Süleymancılar

Bu kapsamda son günlerde en çok konuşulan operasyonlardan biri ise Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması oldu. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve çekirdek ekibinde olan birçok isim etkin pişmanlıktan yararlanıp tüm usulsüzlükleri tek tek ifşa etmeye başladı.

MUHALİF MEDYA KENDİ TUZAĞINA KENDİ DÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun ortalığa saçılan kirli çamaşırlarını görmezden gelen CHP medyası algıyı çok başka bir yere çevirmeye çalıştı.

Bu kapsamda muhalif medyada Süleymancılara yönelik operasyon düzenlendiğini ve Ankara'da 4 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İddialara göre söz konusu 4 kişi arasında yargı içinde üst düzey bir bürokrat da bulunuyor.

ABD'nin fonladığı Ruşen Çakır (Ekran görüntüsü)ABD'nin fonladığı Ruşen Çakır (Ekran görüntüsü)

ABD'NİN FONLADIĞI CHP YANDAŞI DA ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU

Süleymancılara yönelik operasyon yapıldığı iddiası sonrası ABD'den fonlandığı bilinen CHP yandaşı Ruşen Çakır da fondaş medyadaki haberler üzerinden hükümete ve Başkan Erdoğan'a parmak salladı.

CHP'nin fonladığı Ruşen Çakır: ''Erdoğan İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara çıkarırsa bedelini ağır öder''

CHP'nin fonladığı Ruşen Çakır, "Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur. İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" ifadelerini kullandı.

CHP'nin fonladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)CHP'nin fonladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

SÜLEYMANCILARA YAPILAN OPERASYON İMAMOĞLU'NA YAPILIR
Aradan çok geçmeden fonlanan bir diğer isim CHP yandaşı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Süleymancılara yönelik operasyon, doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyondur" dedi.

Fondaş Merdan Yanardağ algı operasyonuna soyundu!

Yanardağ konuşmasının devamında, "Bu operasyonlar laiklik ya da cumhuriyetçilik hassasiyetleriyle yapılmıyor. Bu, İmamoğlu'nu hedef alma stratejisinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU MU SÜLEYMANCI, SÜLEYMANCILAR MI İMAMOĞLUCU
Peki CHP yandaşları neden Süleymancılara yönelik olası operasyonu Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor?

CHP kanadından gelen peş peşe Süleymancı çıkışını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?" diye sordu.

Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki bütün cemaatlere düşman olan FETÖ'nün firarileri, günlerdir Süleymancılar isimli yapıya destek kampanyası yapıyor.
Süleymancılara yönelik bir operasyon yapılacağını iddia eden Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor. "Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur. İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" diye parmak sallıyor.
Trump'ın USAİD'nin muslukları kapamasının ardından İBB teşvikleri de kesilince foncunun yılana sarılıp "Fetullahçılara da aynısı yapılmıştı" diye söze başlaması ilginç.
FETÖ'yle eşitlediği bir cemaate yönelik olası soruşturmayı, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na bağlaması daha ilginç.
"Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?"

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