CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

Yanardağ konuşmasının devamında, " Bu operasyonlar laiklik ya da cumhuriyetçilik hassasiyetleriyle yapılmıyor. Bu, İmamoğlu'nu hedef alma stratejisinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANCILARA YAPILAN OPERASYON İMAMOĞLU'NA YAPILIR Aradan çok geçmeden fonlanan bir diğer isim CHP yandaşı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ , "Süleymancılara yönelik operasyon, doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyondur" dedi.

İMAMOĞLU MU SÜLEYMANCI, SÜLEYMANCILAR MI İMAMOĞLUCU

Peki CHP yandaşları neden Süleymancılara yönelik olası operasyonu Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor?

CHP kanadından gelen peş peşe Süleymancı çıkışını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?" diye sordu.

Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki bütün cemaatlere düşman olan FETÖ'nün firarileri, günlerdir Süleymancılar isimli yapıya destek kampanyası yapıyor.

Süleymancılara yönelik bir operasyon yapılacağını iddia eden Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor. "Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur. İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" diye parmak sallıyor.

Trump'ın USAİD'nin muslukları kapamasının ardından İBB teşvikleri de kesilince foncunun yılana sarılıp "Fetullahçılara da aynısı yapılmıştı" diye söze başlaması ilginç.

FETÖ'yle eşitlediği bir cemaate yönelik olası soruşturmayı, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na bağlaması daha ilginç.

"Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?"

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