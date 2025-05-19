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Mahsun Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" çalıntı çıktı

Terörsüz Türkiye'den rahatsız olan ve CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu gerçekleştirenlere destek veren şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün "Ben “Hepimiz kardeşiz” derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz." diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 09:35
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı

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Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün "Ben "Hepimiz kardeşiz" derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz." diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" çalıntı çıktı!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru her gün bir adım daha yaklaşılırken ülkede barış adına hareket ettiğini söyleyen sözde yandaş şarkıcılar açıklamalarıyla süreci zehirlemeye çalışıyor.

CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonuna karşı hırsızlığı savunmuştu. (Ekran görüntüsü)CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonuna karşı hırsızlığı savunmuştu. (Ekran görüntüsü)

MİLLETİ SOYANLARI SAVUNDU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Bu fitneyi besleyenlerden biri de şarkıcı Mahsun Kırmızıgül oldu. CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonuna karşı belediyeyi soyanlara destek veren Kırmızıgül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümeti hedef aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AK Parti hükümeti döneminde tüm kesimleri içine alan sosyal destekleri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki iyileşmeleri görmezden gelen Kırmızıgül, "Bugün… Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor." diyerek haddini aştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün şarkıcı (Ekran görüntüsü)Mahsun Kırmızıgül'ün şarkıcı (Ekran görüntüsü)

KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ ÇALINTI ÇIKTI
Yolsuzluk yapılıyor diyerek hükümeti hedef alan Kırmızıgül'ün "Ben "Hepimiz kardeşiz" derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz." diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Murad Hesenzadeh’in şarkısı çıktı. (Ekran görüntüsü)Murad Hesenzadeh’in şarkısı çıktı. (Ekran görüntüsü)

Şarkıcının 1994'te yayımlanan 12'den Vuracağım albümündeki "Kardeşlik Türküsü", yaklaşık 1,4 milyon tirajla dönemin en çok satan çalışmaları arasına girmişti. Şarkının ilk halinin, Horasanlı Kürt sanatçı Murad Hesenzadeh'in 1970 tarihli "Delalê" adlı parçası olduğu bildirildi. Kırmızıgül'ün eseri izinsiz düzenlediği ve eser sahibini belirtmeden gelir elde ettiği ifade edilirken vatandaşlar şarkıcıya tepki göstererdi.

Vatandaşlar tepki gösterdi. (Ekran görüntüsü)Vatandaşlar tepki gösterdi. (Ekran görüntüsü)

Bir vatandaş, "Kardeşinden çalmış" diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

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