Mahsun Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" çalıntı çıktı

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün "Ben "Hepimiz kardeşiz" derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz." diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru her gün bir adım daha yaklaşılırken ülkede barış adına hareket ettiğini söyleyen sözde yandaş şarkıcılar açıklamalarıyla süreci zehirlemeye çalışıyor.