Mahsun Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" çalıntı çıktı

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün "Ben "Hepimiz kardeşiz" derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz." diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru her gün bir adım daha yaklaşılırken ülkede barış adına hareket ettiğini söyleyen sözde yandaş şarkıcılar açıklamalarıyla süreci zehirlemeye çalışıyor.
CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonuna karşı hırsızlığı savunmuştu. (Ekran görüntüsü)
MİLLETİ SOYANLARI SAVUNDU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Bu fitneyi besleyenlerden biri de şarkıcı Mahsun Kırmızıgül oldu. CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonuna karşı belediyeyi soyanlara destek veren Kırmızıgül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümeti hedef aldı.
Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)
AK Parti hükümeti döneminde tüm kesimleri içine alan sosyal destekleri, işçi, memur ve emekli maaşlarındaki iyileşmeleri görmezden gelen Kırmızıgül, "Bugün… Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor." diyerek haddini aştı.