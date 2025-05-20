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İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?

İş hayatına hazırlanan gençlere devlet desteklerinin kapısı ardına kadar açılıyor. Meslek sahibi olmak, iş tecrübesi edinmek ya da kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere türlü imkanlar var. İşte bazıları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?

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Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için her imkan seferber ediliyor. Gençleri iş hayatına hazırlamaya yönelik türlü fırsatlar sunuluyor. Meslek sahibi olmak isteyene de iş tecrübesi edinmek isteyene de girişimcilik için kolları sıvayanlara da devlet desteklerinin kapısı ardına kadar açılıyor. Evlenip aile kurmak isteyen gençler de unutulmuyor. İşte bazı destekler...

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ÜNİVERSİTELİLERE ÖNEMLİ FIRSAT
Kamu üniversitelerinde hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı ile gençler hem okurken deneyim kazanıyor hem de alacakları eğitimler ile iş hayatına hazırlanıyor. Programlarda katılımcılara her bir gün için bin 83 lira ödeme yapılıyor. Öğrenciler, programa ayda 5 gün katılmaları halinde 5 bin 415, 14 gün çalışmaları halinde ise 15 bin 162 lira alıyor. Üniversiteliler bir yıl içinde maksimum 140 gün programdan faydalanabiliyor. İlk 4 aylık dönemde 127 bin 923 genç program kapsamında işe yerleştirildi.

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İŞBAŞI İMKANI
İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş hayatına daha kolay atılıyor. Gençler iş tecrübesi edinirken, bu sürede harçlık da alıyor. İş arayanlardan bu programlara katılanlara günlük 850,18 lira ödeniyor. Bu ödeme lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilerde 637,63 lira oluyor. Mezun oldukları alandaki programlara katılan meslek liselilere yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılar günlük 1.105,23 lira, öğrenciler 828,93 lira alıyor. Programların azami süresi alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.

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MESLEK EĞİTİMİ DE VAR
Gençlerin meslek edinmesi de İŞKUR aracılığıyla teşvik ediliyor. Meslek eğitim kurslarına katılanlardan iş arayan statüsündekilere 850,18, işsizlik ödeneği alanlara da 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Programlar en çok 160 gün sürüyor.

İŞE ALANA TEŞVİK
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan istihdam teşviklerinde 18-29 yaş arası kişilerin istihdam edilmesi durumunda verilen teşvikin süresi daha uzun tutuluyor. Bu kapsamda genç istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim desteği sunuluyor. İşverenlere bu yıl sonuna kadar gençleri istihdam etmeleri durumunda sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı düzeyinde destek sağlanıyor.

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STAJ İMKANI
Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Ulusal Staj Programı yürütülüyor. 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Adayların profili kamu ve özel sektör kuruluşlarının erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na kimlik bilgileri gizlenerek aktarıldı. Stajyer havuzu, yıl sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak. Programa 35 yaşını doldurmamış, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan, örgün eğitim veren lisans programlarının 2, 3 veya 4'üncü, ön lisans programlarının 1 veya 2'nci sınıf öğrencileri başvurabiliyor. İŞKUR da Staj Portalı, İş Kulüpleri, Sanal İstihdam Fuarı, Kariyer Günleri ve İŞKUR Kampüs gibi uygulamalarla gençleri destekliyor.

İŞ KURANA VERGİ VE PRİM DESTEĞİ
İlk kez işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası ve bir yıllık prim desteği bulunuyor. Bu kapsamda bu yıl 330 bin liranın altındaki kazançlar vergiden istisna tutuluyor. Bu tutarda matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde 47 bin 700 lira kalıyor. Bu yıl iş kuracak gençlerin cebinde kalacak prim tutarı da aylık 8 bin 971 lira 89 kuruş, yıllık 107 bin 662 lira.

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DESTEK TUTARLARI ARTIYOR
KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında gençlere daha fazla destek veriyor. Girişimci genç ise Kuruluş Desteği'ne 10 bin lira, İş Geliştirme Desteği'ne 150 bin lira ilave ediliyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLERE YATIRIM
TÜBİTAK da gençlere yönelik pek çok program yürütüyor. BiGG Yatırım Programı kapsamında ticarileşme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yapılıyor. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım olarak aktarılıyor.

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TARIMDA DA POZİTİF AYRIMCILIK
Gençlerin tarımda yer alması teşvik ediliyor. Örneğin; yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Üreticilere 28 farklı konuda yatırım ve işletme kredisi/finansmanı sağlanırken, bu kapsamda genç çiftçi veya girişimcilere yüzde 15 ilave hazine faiz/kâr payı desteği sunuluyor. Hibe başvurusunda bulunan gençlere de proje değerlendirme aşamalarında ek puanlar verilmek suretiyle pozitif ayrımcılık yapılıyor.

ENGEL YOK
"Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak" anlayışıyla engellilere yönelik İş Koçluğu modeli uygulayan İŞKUR, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli gençlere 580 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor.

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AİLE KURANLARA DA FIRSATLAR VAR
EVLENENE 150 BİN TL
Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz 150 bin lira veriliyor. Geri ödeme 2 yıl sonra başlıyor ve 4 yıl sürüyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Başvurmak isteyen çiftlerin, 18-29 yaş arasında olmaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

ÇEYİZ DESTEĞİ
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Devlet katkısı üst limiti, 5 yıl ve üzerinde birikim yapanlarda 83 bin 357 lira. Çiftler ayrı ayrı hesap açıp yararlanabileceği desteği ikiye katlayabiliyor.

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