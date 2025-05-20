İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?

(AA)



MESLEK EĞİTİMİ DE VAR

Gençlerin meslek edinmesi de İŞKUR aracılığıyla teşvik ediliyor. Meslek eğitim kurslarına katılanlardan iş arayan statüsündekilere 850,18, işsizlik ödeneği alanlara da 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Programlar en çok 160 gün sürüyor. İŞE ALANA TEŞVİK

İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan istihdam teşviklerinde 18-29 yaş arası kişilerin istihdam edilmesi durumunda verilen teşvikin süresi daha uzun tutuluyor. Bu kapsamda genç istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim desteği sunuluyor. İşverenlere bu yıl sonuna kadar gençleri istihdam etmeleri durumunda sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı düzeyinde destek sağlanıyor.

(AA) STAJ İMKANI

Gençlerin istihdam edilmesini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Ulusal Staj Programı yürütülüyor. 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Adayların profili kamu ve özel sektör kuruluşlarının erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na kimlik bilgileri gizlenerek aktarıldı. Stajyer havuzu, yıl sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak. Programa 35 yaşını doldurmamış, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan, örgün eğitim veren lisans programlarının 2, 3 veya 4'üncü, ön lisans programlarının 1 veya 2'nci sınıf öğrencileri başvurabiliyor. İŞKUR da Staj Portalı, İş Kulüpleri, Sanal İstihdam Fuarı, Kariyer Günleri ve İŞKUR Kampüs gibi uygulamalarla gençleri destekliyor.



İŞ KURANA VERGİ VE PRİM DESTEĞİ

İlk kez işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası ve bir yıllık prim desteği bulunuyor. Bu kapsamda bu yıl 330 bin liranın altındaki kazançlar vergiden istisna tutuluyor. Bu tutarda matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde 47 bin 700 lira kalıyor. Bu yıl iş kuracak gençlerin cebinde kalacak prim tutarı da aylık 8 bin 971 lira 89 kuruş, yıllık 107 bin 662 lira.

(AA) DESTEK TUTARLARI ARTIYOR

KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında gençlere daha fazla destek veriyor. Girişimci genç ise Kuruluş Desteği'ne 10 bin lira, İş Geliştirme Desteği'ne 150 bin lira ilave ediliyor. YENİLİKÇİ FİKİRLERE YATIRIM

TÜBİTAK da gençlere yönelik pek çok program yürütüyor. BiGG Yatırım Programı kapsamında ticarileşme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yapılıyor. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım olarak aktarılıyor.

(AA) TARIMDA DA POZİTİF AYRIMCILIK

Gençlerin tarımda yer alması teşvik ediliyor. Örneğin; yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Üreticilere 28 farklı konuda yatırım ve işletme kredisi/finansmanı sağlanırken, bu kapsamda genç çiftçi veya girişimcilere yüzde 15 ilave hazine faiz/kâr payı desteği sunuluyor. Hibe başvurusunda bulunan gençlere de proje değerlendirme aşamalarında ek puanlar verilmek suretiyle pozitif ayrımcılık yapılıyor. ENGEL YOK

"Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak" anlayışıyla engellilere yönelik İş Koçluğu modeli uygulayan İŞKUR, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli gençlere 580 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor.

(AA)



AİLE KURANLARA DA FIRSATLAR VAR

EVLENENE 150 BİN TL

Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz 150 bin lira veriliyor. Geri ödeme 2 yıl sonra başlıyor ve 4 yıl sürüyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Başvurmak isteyen çiftlerin, 18-29 yaş arasında olmaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. ÇEYİZ DESTEĞİ

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Devlet katkısı üst limiti, 5 yıl ve üzerinde birikim yapanlarda 83 bin 357 lira. Çiftler ayrı ayrı hesap açıp yararlanabileceği desteği ikiye katlayabiliyor. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN