Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!

(AA)

GÜNCELLEME FARKI

2024 ve 2025 yıllarındaki emekli aylıklarında oluşan farkın bir önceki yıl için uygulanan güncellemelerden kaynaklandığını söyleyen Makas, "2024 yılında başvuru yapan bir sigortalıya, 2023 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleme yapılıyor. 2025 yılında başvuru yapanın kaydı ise 2024 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Makas, söz konusu sorunun kanun değişikliği yapılarak çözülmesi gerektiğini işaret etti.



KDK MERCEK ALTINA ALDI

Emekli aylıklarında başvuru tarihine göre oluşan fark, yapılan başvurularla KDK'ya taşındı. KDK, yasa değişikliğiyle sorunun çözülebileceğine dikkat çekti.