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Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!

Emekli aylıklarında başvuru tarihine göre ortaya çıkan fark, KDK’ya taşındı. Kamu Denetçisi, başvurular üzerine sorunu mercek altına aldı, kanun değişikliği yapılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2024- 2025'te belirgin şekilde yaşanan emekli aylıklarındaki farkın "enflasyondan" kaynaklandığı tespitini yaparken, çözüm önerisi olarak kanun değişikliğini gündeme getirdi.

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TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda sunum yapan Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, emekli aylıklarındaki farka ilişkin KDK'ya yapılan başvuruların, sorunun daha da çok sayıda başvuruya konu olacağını gösterdiğini belirterek, bu başvurular sonucu konuyu mercek altına aldıklarını kaydetti. Makas, şöyle konuştu:

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ENFLASYON ETKİSİ
"Sosyal güvenlik alanında geçmişte radikal değişiklikler oldu. Aylıkları hesaplama karmaşık bir hal aldı. Bu, enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerle enflasyonun düşük olduğu dönemlerde aynı prim sayısı, aynı yaş, aynı faktörlerle hesaplanan emeklilik aylıklarında ciddi farklılıklar oluşturuyor. Mesela, 2024'te emekli olanla, aynı özelliklerle, aynı prim sayısıyla 2025'te emekli olanların arasında ciddi bir maaş farkı var. Farkın nedeni enflasyon. Aylık bağlanırken bir önceki yılın enflasyon oranı maaşa yansıyor, enflasyon düşük ya da yüksekse emekli aylığına daha farklı yansıyor. Fark da bundan kaynaklanıyor."

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GÜNCELLEME FARKI
2024 ve 2025 yıllarındaki emekli aylıklarında oluşan farkın bir önceki yıl için uygulanan güncellemelerden kaynaklandığını söyleyen Makas, "2024 yılında başvuru yapan bir sigortalıya, 2023 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleme yapılıyor. 2025 yılında başvuru yapanın kaydı ise 2024 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Makas, söz konusu sorunun kanun değişikliği yapılarak çözülmesi gerektiğini işaret etti.

KDK MERCEK ALTINA ALDI
Emekli aylıklarında başvuru tarihine göre oluşan fark, yapılan başvurularla KDK'ya taşındı. KDK, yasa değişikliğiyle sorunun çözülebileceğine dikkat çekti.

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