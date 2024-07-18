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YÖK yazı yolladı: Üniversitelere 'ücret' uyarısı

YÖK, tercih dönemi öncesi vakıf üniversitelerini uyardı: Eğitim ücretleri dönemsel değil, yıllık olarak tespit edilmeli. Her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
YÖK yazı yolladı: Üniversitelere ’ücret’ uyarısı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, YÖK de harekete geçti. Tercih döneminin başlangıcı öncesinde vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda yazı gönderildi. Ücretler belirlenirken dikkat edilmesi istenen hususlar şöyle sıralandı:

- Ücretler dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmeli. Tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli.

- İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim öğretim ücreti artış oranları aşılmamalı ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok TÜFE'deki 12 aylık ortalama oranı esas alınmalı ve bu kapsamdaki güncellemeler resmi internet sitelerinden duyurulmalı.

- Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/ beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunulmamalı.

- İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı.

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