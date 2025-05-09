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14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

Müge Anlı'da 9 Mayıs tarihinde işlenen olay tüyleri diken diken etti. 14 yaşındaki Irmak Karahan, Çarşamba gecesi Aksaray'daki evinden annesine haber vermeden ayrıldı. Kızı için endişelenen anne soluğu Müge Anlı'da alırken, konu hakkında verdiği bilgiler kan dondurdu. Anne, kızının 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızının görüntülerini Anlı'nın ekibi ile paylaşan anne gözyaşlarına boğulurken, genç kızın videolarda şiddete maruz kaldığı görüldü. Videonun tamamını izleyemeyen Anlı, "Emirhan sen ne pis çocuksun" diyerek tepki gösterdi...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:51
14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 9 Mayıs tarihinde işlenen olay herkesin tüylerini diken diken etti.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

14 yaşındaki Irmak Karahan, Çarşamba gecesi Aksaray'daki evinden annesine haber vermeden ayrıldı.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

Kızının 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Anlı'dan yardım istedi.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

VİDEOLARI VERDİ

Acılı anne Anlı'nın ekibine Emirhan'ın kızına şiddet uyguladığı anlara ait olan videoları da verdi.

Canlı yayında isyan ettiren görüntü! Müge Anlı: ''Tiksiniyorum...''

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

"TAMAMINI İZLEYEMEDİM"

Videonun tamamınına izleyemediğini söyleyen Anne, "Ağza alınmayacak kötü kötü sözler. Ben hiç görmedim. Çok saçma sapan durumlar" dedi.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

Görüntülere bakılınca Emirhan'ın kız çocuğuna ağza alınmayacak hakaretler ettiği duyuldu.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

MOTOR KAZASI MI ŞİDDET Mİ?

Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

MOTOR HIRSIZI ÇIKTI

Emirhan'ın daha önce motor hısızlığı yaptığı için haberlere konu olduğu öğrenildi. Yasaklı madde kullandığı da ortaya çıktı.

14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun

ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili hayrete düşen Anlı Emirhan'a sert tepki de bulunarak, "O görüntüleri ben bir daha izleyemedim. Ne kadar pis bir çocuksun sen Emirhan. Terbiyesiz terbiyesiz pis pis kelimeler. Nerede yetiştin sen? 19 yaşındaki delikanlının ağzına yakışmıyor. 14 yaşındaki çocuğu sevmeyin ya. Tiksiniyorum gerçekten. Bu küfürleri söylemek için insanın ahlak yapısının olmaması lazım. İğrenç yani " dedi.