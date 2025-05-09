14 yaşındaki Irmak Karahan, Çarşamba gecesi Aksaray'daki evinden annesine haber vermeden ayrıldı.
Kızının 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Anlı'dan yardım istedi.
VİDEOLARI VERDİ
Acılı anne Anlı'nın ekibine Emirhan'ın kızına şiddet uyguladığı anlara ait olan videoları da verdi.
MOTOR KAZASI MI ŞİDDET Mİ?
Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.
MOTOR HIRSIZI ÇIKTI
Emirhan'ın daha önce motor hısızlığı yaptığı için haberlere konu olduğu öğrenildi. Yasaklı madde kullandığı da ortaya çıktı.
ANLI TEPKİ GÖSTERDİ
Konuyla ilgili hayrete düşen Anlı Emirhan'a sert tepki de bulunarak, "O görüntüleri ben bir daha izleyemedim. Ne kadar pis bir çocuksun sen Emirhan. Terbiyesiz terbiyesiz pis pis kelimeler. Nerede yetiştin sen? 19 yaşındaki delikanlının ağzına yakışmıyor. 14 yaşındaki çocuğu sevmeyin ya. Tiksiniyorum gerçekten. Bu küfürleri söylemek için insanın ahlak yapısının olmaması lazım. İğrenç yani " dedi.