Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.

Emirhan'ın daha önce motor hısızlığı yaptığı için haberlere konu olduğu öğrenildi. Yasaklı madde kullandığı da ortaya çıktı.

ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili hayrete düşen Anlı Emirhan'a sert tepki de bulunarak, "O görüntüleri ben bir daha izleyemedim. Ne kadar pis bir çocuksun sen Emirhan. Terbiyesiz terbiyesiz pis pis kelimeler. Nerede yetiştin sen? 19 yaşındaki delikanlının ağzına yakışmıyor. 14 yaşındaki çocuğu sevmeyin ya. Tiksiniyorum gerçekten. Bu küfürleri söylemek için insanın ahlak yapısının olmaması lazım. İğrenç yani " dedi.