Hindistan Pakistan’ı İsrail dronlarıyla mı vurdu? İddia Yeni Delhi’den! İslamabad “Vuramadılar” dedi

Keşmir'deki son gerilimin ardından Hindistan Pakistan'a saldırı düzenledi. Karşılıklı çatışmalar devam ederken Hindistan Pakistan'da sivilleri ve camileri hedef aldı.

Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan'da cenaze namazı, EPA

İSRAİL DRONLARIYLA VURDULAR

Hindistan basını ise Pakistan'ın ikinci büyük şehri Lahor'da konuşlu bir hava savunma sistemi radarını İsrail yapımı dronla vurduğunu ileri sürdü.

İDDİA HİNDİSTAN BASININDAN GELDİ

India Today ve Times of India'da yayımlanan haberlerde, Pakistan'ın Hindistan'a düzenlediği iddia edilen saldırılara karşılık, Hint ordusunun Pakistan'daki hava savunma sistemlerini hedef aldığı, bunlardan Lahor'da konuşlu bir radarın etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN'A SİYONİST KAMİKAZELERLE SALDIRDILAR

Haberlerde, Lahor'da konuşlu radarın, Çin üretimi HQ-9 hava savunma sisteminin parçası olduğu ve bunların İsrail yapımı "Harpy" tipi kamikaze dronlarıyla vurulduğu iddia edildi.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN "VURAMADILAR" DEDİ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise radarın vurulduğu iddiasını reddederek Hint medyasını "dezenformasyon yaymakla" suçladı.

Çin yapımı HQ-9, uçak, dron ve füze gibi tehditlere karşı tespit, takip ve müdahale araçlarını içeren bir entegre hava savunma sistemi oluşturuyor.

Radarlar, komuta kontrol merkezleri ve karadan havaya füzeler içeren sistem çok katmanlı bir savunma kalkanı işlevi görüyor.

Pakistan, sistemin HQ-9P olarak adlandırılan bir versiyonunu 2021 yılında entegre etti. Söz konusu versiyon 125 ila 260 kilometre menzile sahip olabiliyor.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN YÜZDE 81'İNİ ÇİN'DEN ALIYOR

Çin'den aldığı savaş uçakları, füze sistemleri ve insansız hava araçları satın alan Pakistan, Çin menşeili silah sistemlerini en önemli alıcı konumunda bulunuyor.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre Pakistan son 2019-2024 yıllarındaki askeri alımlarının yüzde 81'ini Çin'den tedarik etti.

Bu dönemde Çin, Pakistan'a 5,28 milyar dolar tutarında satış yaparken, Çin'in toplam silah ihracatının yüzde 63'ünü oluşturdu.

Savunma sanayinde uzun yıllar Rusya'ya bağlı olan, hala askeri ithalatının yüzde 30'undan fazlasını bu ülkeden karşılayan Hindistan ise son dönemde Fransa, ABD ve İsrail gibi alternatif kaynaklara yönelerek savunma tedarikini çeşitlendirme yoluna gidiyor.