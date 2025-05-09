PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hindistan Pakistan’ı İsrail dronlarıyla mı vurdu? İddia Yeni Delhi’den! İslamabad “Vuramadılar” dedi

Hindistan ile Pakistan arasında çatışmalar devam ederken Yeni Delhi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Hindistan basını, Pakistan’ın ikinci büyük şehri Lahor’da hava savunma sistemi radarını İsrail yapımı dronlarla vurduklarını iddia etti. Pakistan ise Hindistan’ı dezenformasyon yaymakla suçlarken radarın vurulduğu iddiasını reddetti.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:47
Hindistan Pakistan’ı İsrail dronlarıyla mı vurdu? İddia Yeni Delhi’den! İslamabad Vuramadılar dedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Keşmir'deki son gerilimin ardından Hindistan Pakistan'a saldırı düzenledi. Karşılıklı çatışmalar devam ederken Hindistan Pakistan'da sivilleri ve camileri hedef aldı.

Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan'da cenaze namazı, EPAHindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan'da cenaze namazı, EPA

İSRAİL DRONLARIYLA VURDULAR

Hindistan basını ise Pakistan'ın ikinci büyük şehri Lahor'da konuşlu bir hava savunma sistemi radarını İsrail yapımı dronla vurduğunu ileri sürdü.

İDDİA HİNDİSTAN BASININDAN GELDİ

India Today ve Times of India'da yayımlanan haberlerde, Pakistan'ın Hindistan'a düzenlediği iddia edilen saldırılara karşılık, Hint ordusunun Pakistan'daki hava savunma sistemlerini hedef aldığı, bunlardan Lahor'da konuşlu bir radarın etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, ReutersHindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN'A SİYONİST KAMİKAZELERLE SALDIRDILAR

Haberlerde, Lahor'da konuşlu radarın, Çin üretimi HQ-9 hava savunma sisteminin parçası olduğu ve bunların İsrail yapımı "Harpy" tipi kamikaze dronlarıyla vurulduğu iddia edildi.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, ReutersHindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN "VURAMADILAR" DEDİ

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise radarın vurulduğu iddiasını reddederek Hint medyasını "dezenformasyon yaymakla" suçladı.

Çin yapımı HQ-9, uçak, dron ve füze gibi tehditlere karşı tespit, takip ve müdahale araçlarını içeren bir entegre hava savunma sistemi oluşturuyor.

Radarlar, komuta kontrol merkezleri ve karadan havaya füzeler içeren sistem çok katmanlı bir savunma kalkanı işlevi görüyor.

Pakistan, sistemin HQ-9P olarak adlandırılan bir versiyonunu 2021 yılında entegre etti. Söz konusu versiyon 125 ila 260 kilometre menzile sahip olabiliyor.

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı, ReutersHindistan'dan Pakistan'a saldırı, Reuters

PAKİSTAN YÜZDE 81'İNİ ÇİN'DEN ALIYOR

Çin'den aldığı savaş uçakları, füze sistemleri ve insansız hava araçları satın alan Pakistan, Çin menşeili silah sistemlerini en önemli alıcı konumunda bulunuyor.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre Pakistan son 2019-2024 yıllarındaki askeri alımlarının yüzde 81'ini Çin'den tedarik etti.

Bu dönemde Çin, Pakistan'a 5,28 milyar dolar tutarında satış yaparken, Çin'in toplam silah ihracatının yüzde 63'ünü oluşturdu.

Savunma sanayinde uzun yıllar Rusya'ya bağlı olan, hala askeri ithalatının yüzde 30'undan fazlasını bu ülkeden karşılayan Hindistan ise son dönemde Fransa, ABD ve İsrail gibi alternatif kaynaklara yönelerek savunma tedarikini çeşitlendirme yoluna gidiyor.

CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşiCANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK’dan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
Takas Bank
Hindistan Pakistan’ı İsrail dronlarıyla mı vurdu? İddia Yeni Delhi’den! İslamabad Vuramadılar dedi
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Mehmet Sevigen’den CHP’li Özgür Özel’e yolsuzluk tepkisi: Miting yaparak kimseyi cezaevinden çıkaramazsın
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Takvim günler öncesinden duyurmuştu! PKK silah bırakıyor
İsrail’den flaş iddia! Trump Netanyahu’yla teması kesiyor: Enayi yerine koydu
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!
14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun
Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost
Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış
İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan VIP yolculuk
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!