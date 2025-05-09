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İsrail’den flaş iddia! Trump Netanyahu’yla teması kesiyor: Enayi yerine koydu

İsrail Ordu Radyosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla teması kesme kararı aldığını iddia etti. Ordu radyosuna göre Trump çevresinden Netanyahu tarafından manipüle edildiğine yönelik uyarılar aldı. “Enayi” yerine konmaktan nefret eden Trump, Netanyahu’yla teması kesme kararı verdi.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:34
İsrail’den flaş iddia! Trump Netanyahu’yla teması kesiyor: Enayi yerine koydu

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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yeni bir kriz daha patlak verdi.

Trump ve Netanyahu, AFPTrump ve Netanyahu, AFP

TRUMP NETANYAHU'YLA TEMASI KESİYOR MU?

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Netanyahu ve Trump, ReutersNetanyahu ve Trump, Reuters

TRUMP'A "NETANYAHU MANİPÜLE EDİYOR" UYARISI

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

Trump ve Netanyahu, AFPTrump ve Netanyahu, AFP

ENAYİ YERİNE KOYUYOR

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı.

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