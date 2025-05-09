Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a “altın kubbe” mesajı

PUTİN'İN YANINDA Şİ VAR Kızıl Meydan'daki Zafer Günü geçit törenine Kremlin'in önde gelen müttefiklerinden Şi, Putin'in Avrupa'daki sağ kolu Belarus'tan Aleksandr Lukaşenko ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 29 lider katıldı.

TRUMP'IN ALTIN KUBBE'SİNE KARŞI ORTAK AÇIKLAMA Rus ve Çin liderleri, dün Trump'ın Demir Kubbe benzeri füze savunma sistemi planını kınayan bir açıklama yaptıktan sonra bugün birlik gösterisi olarak geçit törenini yan yana izleyerek birlik oldular.

"UZAYI SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRME RİSKİ" Putin ve Şi, Trump'ın ABD'yi her türlü füze tehdidinden korumak için gelişmiş bir "Altın Kubbe" sistemi kurma hamlesinin "derinden istikrarsızlaştırıcı" olacağı ve uzayı bir "savaş alanına" dönüştürme riski taşıdığını söyledi.