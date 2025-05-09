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Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a “altın kubbe” mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı Sovyetler Birliği'nin zaferinin anma töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve çok sayıda devlet başkanını ağırlıyor. Geçit töreninde Cinping ile gövde gösterisi yapan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "altın kubbe" planlarına tepki gösterdi. Putin'in gövde gösterisi yaptığı törende Rus ordusunun kadın askerleri de boy gösterdi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:15
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı Sovyetler Birliği'nin zaferinin anma töreninde Moskova'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlıyor.

Rusya'dan Zafer Günü'nde gövde gösterisi!

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

PUTİN'İN YANINDA Şİ VAR

Kızıl Meydan'daki Zafer Günü geçit törenine Kremlin'in önde gelen müttefiklerinden Şi, Putin'in Avrupa'daki sağ kolu Belarus'tan Aleksandr Lukaşenko ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 29 lider katıldı.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

TRUMP'IN ALTIN KUBBE'SİNE KARŞI ORTAK AÇIKLAMA

Rus ve Çin liderleri, dün Trump'ın Demir Kubbe benzeri füze savunma sistemi planını kınayan bir açıklama yaptıktan sonra bugün birlik gösterisi olarak geçit törenini yan yana izleyerek birlik oldular.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

"UZAYI SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRME RİSKİ"

Putin ve Şi, Trump'ın ABD'yi her türlü füze tehdidinden korumak için gelişmiş bir "Altın Kubbe" sistemi kurma hamlesinin "derinden istikrarsızlaştırıcı" olacağı ve uzayı bir "savaş alanına" dönüştürme riski taşıdığını söyledi.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

PUTİN SAVAŞ UÇAKLARINI SERGİLEDİ

Putin ve konukları, Rus askerlerinin eski marşlar eşliğinde yürüyüşünü ve uluslararası konuklar ile Rusya'nın üst düzey yetkilileri önünde komutanlarına tezahürat etmelerini izlediler.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

En gelişmiş T-90M modelleri de dahil olmak üzere düzinelerce tank, Ukrayna'yı vurmak için kullanılan insansız hava araçları, S400 Triumph hava savunma füze sistemleri ve devasa Yars kıtalararası balistik füzelerinin Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünden geçit töreninde sahnelendi.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Su-25, Su-30 ve MiG-29 savaş uçakları ile bombardıman uçaklarından oluşan bir uçuş, Rusya'nın üç renkli bayrağının beyaz, mavi ve kırmızı renklerini taşıyan dumanlar bırakarak havada süzüldü.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

KADIN ASKERLER DE BOY GÖSTERDİ

Kızıl Meydan'daki törende Rus ordusunun kadın askerleri de boy gösterdi.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Kızıl Meydan, 2025 yılının 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde 6 bin 740 konuğu ağırladı.

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...

Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı

Putin'in gövde gösterisinden kareler...