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Visca'nın düşürülmesi sonrası Trabzonspor cephesi penaltı itirazında bulundu. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu kenar monitöründen yeniden izleyen hakem Karaoğlan, pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit ederek penaltıyı iptal etti.

Ancak VAR'dan gelen görüntüde ilk etapta çizgi bulunmaması dikkat çekti.