Mücadelenin 44. dakikasında, savunma arkasına sarkan Trabzonsporlu Edin Visca, Galatasaray kalecisi Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğunu değerlendirerek Muslera'ya sarı kart gösterdi.
Bein Sports'tan alınmıştır
Visca'nın düşürülmesi sonrası Trabzonspor cephesi penaltı itirazında bulundu. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu kenar monitöründen yeniden izleyen hakem Karaoğlan, pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit ederek penaltıyı iptal etti.
Ancak VAR'dan gelen görüntüde ilk etapta çizgi bulunmaması dikkat çekti.
Bein Spots'tan alınmıştır
Pozisyon ve sonrasında yaşananlar gündeme oturdu. VAR'dan gelen ofsayt çizgisi de tartışmaları beraberinde getirdi.