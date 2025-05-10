SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor - Galatasaray maçında olay yaratan pozisyon! Ofsayt çizgisi olmadan karar çıktı: Çizgi yanlış mı çizildi?

Trendyol Süper Lig’in kritik karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleye, ilk yarının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışması damga vurdu. Edin Visca ile Fernando Muslera arasında yaşanan pozisyon uzun süre itirazlara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ofsayt çizgisi çekilmeden ofsayt kararı vermesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:02 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:14
Trabzonspor - Galatasaray maçında olay yaratan pozisyon! Ofsayt çizgisi olmadan karar çıktı: Çizgi yanlış mı çizildi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mücadelenin 44. dakikasında, savunma arkasına sarkan Trabzonsporlu Edin Visca, Galatasaray kalecisi Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğunu değerlendirerek Muslera'ya sarı kart gösterdi.

Bein Sports'tan alınmıştırBein Sports'tan alınmıştır

Visca'nın düşürülmesi sonrası Trabzonspor cephesi penaltı itirazında bulundu. Ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu kenar monitöründen yeniden izleyen hakem Karaoğlan, pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit ederek penaltıyı iptal etti.

Ancak VAR'dan gelen görüntüde ilk etapta çizgi bulunmaması dikkat çekti.

Bein Spots'tan alınmıştırBein Spots'tan alınmıştır

Pozisyon ve sonrasında yaşananlar gündeme oturdu. VAR'dan gelen ofsayt çizgisi de tartışmaları beraberinde getirdi.

Galatasaraydan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini bulduGalatasaraydan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu
Galatasaray'dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu