Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/518 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/518 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, 16027 Ada, 2 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 25/4800 hissesi satışa çıkartılmıştır. taşınmazın güney cephesinden Kardeş Sokak ile diğer cephelerinden ise komşu parseller ve üzerlerindeki yapılar ile sınırlıdır. Taşınmazın yakın çevresinde Toros Parkı, Talatpaşa Caddesi ve Orhangazi İlkokulu yer almaktadır. Parsel geometrik açıdan dikdörtgene benzemekte olup, arazi eğimsiz bir yapıdadır. Parsel üzerinde bodrum, zemin , 8 normal katlı ve çatı katlı toplamda yaklaşık brüt 3450 m2 inşaat alanlı, mevcut yerinde 4 kapı numaralı Özbirlik Apartmanı isimli bir yapı bulunmaktadır. Betonarme yapının tüm katlarının mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Parselin üzerinde yapı olmayan kısımları doğal bitki örtüsü ile kaplı olup bahse konu yapı tarafından bahçe ve açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Parsel ile ilgili belediye arşiv dosyasında , bodrum, zemin, 5 normal katlı 2 adet yapı ile ruhsat ve proje bulunmakta olup mevcut yerinde parsel üzerinde bulunan yapı ile bahse konu proje ve ruhsat bilgilerinin uyumsuz olduğu belirlenmiştir. Belediye dosyasında parsel üzerindeki yapıyla ilgili, proje aykırılık nedeni ile tutulmuş yapı tatil tutanağı ve bu tutanağa bağlı yıkım ve para cezalı encümen kararları bulunmaktadır. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. Parsel Kırsal alanda değildir. Üzerinde tarım yapılmamaktadır. Parselin Kardeş Sokak cephesi yaklaşık 18.- mt uzunlukta, derinliği ise yaklaşık 48.- mt uzunluktadır. Parselin tapu alanı 858.25 m2, Parsel üzerindeki yapının brüt inşaat alanı yaklaşık 3450 m2, Konu taşınmaz; 26.2.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı kapsamında, Konut Alanında kalmaktadır. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Daha detaylı bilgiler e satış uyap gov tr adresindeki ilan ekinde bilirkişi raporunda yer almaktadır

Adresi : Cevizli Mahallesi, Kardeş Sokak, No 4 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 858,25 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı kapsamında, Taks: 0.20-0.40, Emsal:1.50, ön bahçe 5 mt, yan bahçe 4 mt çekme mesafeli yapılaşmalı Ayrık nizam, Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 15:00

07/05/2025

Basın No: ILN02220780 #ilan.gov.tr