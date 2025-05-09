Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK'dan "kongre" açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı

Terör örgütü PKK'dan "Fesih" kongresine ilişkin açıklama geldi.

Örgütten yapılan açıklamada, "PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

PKK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi.

PKK 12. Kongresi, Önder Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine toplandı ve başta Önder Apo'yu özlem ve saygıyla selamlayarak, Önder Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı.

Bu çerçevede PKK 12. Kongresi, Önder Apo'nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

Mayıs Şehitler Ayında gerçekleşen 12. PKK Kongresi, 52 yıllık tarihi mücadelenin tüm kahraman şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle andı. Yurtsever halkımızı ve tüm demokratik sosyalist güçleri, başta şehitlerimiz olmak üzere 52 yıllık büyük mücadelenin ortaya çıkardığı tüm ulusal ve demokratik değerleri doğru sahiplenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çağırdı.

PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Önder Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı.

PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bunlar temelinde, ilk büyük şehidimiz Haki Karer yoldaş şahsında tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı her alanda kahraman şehitlerimizi anmaya ve Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz!"

SÜREÇ NASIL BURAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı.

Daha sonra Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder (3 Mayıs'ta hayatını kaybetti) ve Ahmet Türk'ten oluşa DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaptı.

Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

DEM heyeti sonra yine TBMM turlarına devam etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve Adalet Bakanı ile temaslar gerçekleştirildi.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığı sürece kadar Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam etti. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Şimdi gözler terör örgütü PKK'nın feshi resmen açıklayacağı kongre sonucuna çevrildi.