Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV'ye "armut" tepkisi

SALDIRGAN TUTUKLANDI Saldırının ardından gözaltına alınan ve daha önce 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 4 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özel de saldırı sonrası ilk konuşmasında "Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınadı. Araması değerli. Sağ olsunlar İçişleri Bakanı yakından ilgileniyor" dedi.

Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

CHP lideri daha sonra Başkan Erdoğan'ın kendisine "Sayın genel başkan, geçmiş olsun, üzüldük, arkadaşlar gereken her şeyi yapacak" dediğini dile getirdi. Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL: KORUMALARA "ÇEKİLİN" TALİMATI VERDİM

"Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.