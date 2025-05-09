Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV'ye "armut" tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 4 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından gözaltına alınan ve daha önce 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tutuklandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özel de saldırı sonrası ilk konuşmasında "Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınadı. Araması değerli. Sağ olsunlar İçişleri Bakanı yakından ilgileniyor" dedi.
Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı
ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
CHP lideri daha sonra Başkan Erdoğan'ın kendisine "Sayın genel başkan, geçmiş olsun, üzüldük, arkadaşlar gereken her şeyi yapacak" dediğini dile getirdi. Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL: KORUMALARA "ÇEKİLİN" TALİMATI VERDİM
"Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)
CHP YANDAŞI YILMAZ ÖZDİL: CHP GENEL BAŞKANLARI ARMUT GİBİ GEZİYOR
Özgür Özel'in yumruklanması gündemdeki sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı ve SZC TV yorumcusu Yılmaz Özdil Özel'i hedefe koyarak ilginç bir yorumda bulundu.
Özel'in yumruk yiyip sonrada teşekkür ettiğini savunan Yılmaz Özdil SZC TV'de ise "CHP genel başkanı armut gibi geziyor" dedi.
Yılmaz Özdil ve Ekrem İmamoğlu
Özdil şunları söyledi:
"Güvenlik zaafiyeti deniyor ama aslında burada bir güvenlik zaafiyeti yok. Siyasetçiler bayılıyor böyle yürüyeyim, rüzgar yapayım falan. Bunlar CHP Genel Başkanı ama armut gibi geziyor."