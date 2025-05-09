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Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV'ye "armut" tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı yumruklu saldırı sonrası yaşanan tartışma "parti içi medya" kavgasına dönüştü. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil SZC TV ekranlarında saldırı sonrası Erdoğan’ın geçmiş olsun telefonu için teşekkür eden Özel’e yüklendi. Özdil, “CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor” diyerek Özel’i hedef aldı. Bu çıkışa sert yanıt veren Özgür Özel, “O geri vitesi yedirirler adama!” sözleriyle hem Özdil’e hem de SZC TV'nin yayın politikasına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:51
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 4 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından gözaltına alınan ve daha önce 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tutuklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özel de saldırı sonrası ilk konuşmasında "Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınadı. Araması değerli. Sağ olsunlar İçişleri Bakanı yakından ilgileniyor" dedi.

Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradıÖzgür Özel yumruklu saldırıya uğradı

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
CHP lideri daha sonra Başkan Erdoğan'ın kendisine "Sayın genel başkan, geçmiş olsun, üzüldük, arkadaşlar gereken her şeyi yapacak" dediğini dile getirdi. Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL: KORUMALARA "ÇEKİLİN" TALİMATI VERDİM
"Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

CHP YANDAŞI YILMAZ ÖZDİL: CHP GENEL BAŞKANLARI ARMUT GİBİ GEZİYOR
Özgür Özel'in yumruklanması gündemdeki sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı ve SZC TV yorumcusu Yılmaz Özdil Özel'i hedefe koyarak ilginç bir yorumda bulundu.

Özel'in yumruk yiyip sonrada teşekkür ettiğini savunan Yılmaz Özdil SZC TV'de ise "CHP genel başkanı armut gibi geziyor" dedi.

Yılmaz Özdil ve Ekrem İmamoğluYılmaz Özdil ve Ekrem İmamoğlu

Özdil şunları söyledi:

"Güvenlik zaafiyeti deniyor ama aslında burada bir güvenlik zaafiyeti yok. Siyasetçiler bayılıyor böyle yürüyeyim, rüzgar yapayım falan. Bunlar CHP Genel Başkanı ama armut gibi geziyor."

"BEN SİLAHLA GEZİYORUM"
Kendisinin "gazeteci olarak" silahla gezdiğini söyleyen Yılmaz Özdil, "Planlı bir buluşmaya gideceksek bizi orada 20 kişi koruyor. Sivil resmi. Böyle şeyler olur." dedi.

CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özele yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyorCHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özele yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YILMAZ ÖZDİL'E YANIT SZC TV'YE AYAR: YEDİRİRLER ADAMA
Özgür Özel dün Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı SZC TV'ye konuk oldu.

Burada Yılmaz Özdil'in kendine yönelik sözlerine tepki gösteren Özel, Özdil'in ortak program yaptığı İpek Özbey'e de yüklendi.

Özel şunları söyledi:

"Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım."

Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e yanıt SZC TV'ye ayar

ÖZDİL'DEN BİR YANIT DAHA: SEBEPLER VAR, AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL YANİ
Yılmaz Özdil ise Özel'in sözlerine X üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özdil, "özgür özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani." dedi.

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Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
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