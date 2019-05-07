2019 İmar Barışı başvurusu ne zaman bitiyor? İmar Barışı e-devlet başvuru belgeleri ve hesaplama nasıl yapılır? Milyonları ilgilendiren gelişme... Türkiye genelinde hizmet verilen İmar Barışı başvurularında sona geliniyor... Peki İmar barışı başvurularında Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri ne zaman? Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, İmar Barışı'na başvurular 15 Haziran 2019'a kadar alınacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi. İmar Barışı'na 9 milyon 698 bin 238 vatandaş başvuru yaparken, son verilere göre, kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı

İMAR BARIŞI KAYIT VE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Son başvuru tarihi nedir? Başvuru tarihi yeniden uzar mı?



Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, İmar Barışı'na başvurular 15 Haziran 2019'a kadar alınacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi. İmar Barışı'na 9 milyon 698 bin 238 vatandaş başvuru yaparken, son verilere göre, kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. İmar Barışı başvurularının devam ettiği 6 ay süresince kamu bankalarının vatandaşlara kredi desteği de sürdürecek. 15 Haziran tarihinin başvuru için son tarih olması, düzenleme için yeni uzatma olmaması bekleniyor.

Başvuru bedelleri nasıl belirleniyor?



İmar Barışı'na başvuru için emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınıyor.



Nereye başvurulacak?



E-Devlet sistemi üzerinden kayıt başvurusu yapılabilen uygulama kapsamında, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması için 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine de başvurulabiliyor. Müracaatlar belediye, belediye birimleri, valilikler veya belirlenen kurumlara doğrudan, posta yoluyla yapılabiliyor.





Hangi belgeler isteniyor?



Yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor. Cep telefonu numarası, e-posta adresi, yapının adresi, tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konut ve işyerleri alanları, konut ve işyeri sayısı, emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın türü, yapıyı gösteren fotoğraf da talep ediliyor.



SMS'le bildirim



Vatandaşa, başvuru beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre de tanınıyor. Bu süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelen vatandaşa daha sonra yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildiriliyor. Vatandaşlar kendilerine verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabiliyor.

İmar Barışı Nedir? Neleri Kapsar?



30 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu'nda açıkladığı imar barışı, son haftalarda ülke gündeminde en çok takip edilen konulardan biri oldu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzeneleme neleri kapıyor? İşte imar barışı hakkında merak edilenler…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ve geniş kesimlerince faydalanılması beklenen imar barışı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ''Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' kapsamında uygulanacak olan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan '' Yapı Kayıt Belgesi'' verilecek. Böylece vatandaşın mağdur olduğu elektrik, su, doğalgaz aboneliği alamama gibi çeşitli sorunların önüne geçilebilecek.

Düzenleme neleri kapsıyor?

İmar barışı ile ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurunun ve istenilen şartların sağlanmış olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi almaya hak kazanacak. Başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne yapılacak. Yapı Kayıt Belgesi ile tapuya benzer şekilde yapının bir kimliği çıkartılacak. Binadaki daire sayısı, metrekare ve yüzölçümü gibi detayların yer alacağı belge için başvurular 2018'in sonunda bitecek ancak hükümet talebe göre bu süreyi 1 yıl daha uzatmaya yetkili olacak. İmar barışı başvuruları şahsen yetkili kuruma giderek ya da e-devlet uygulaması üzerinden online olarak yapılabilecek.

Yapı Kayıt Sistemi'ne girilen bilgilerde yapı sahibinin beyanı esas alınacak. Tespit edilen arsa ve emlak yapı değeri üzerinden konutlarda % 3, iş yerlerinde ise % 5 oranında kayıt bedeli alınacak. İdari cezalar ve yıkım kararları iptal edilecek

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz aboneliği alabilecek. Ayrıca daha önce alınan yıkım kararlarının yanı sıra tahsil edilmemiş idari para cezaları da kaldırılacak.

Yapı ruhsatı alan ancak yapı kullanma izin belgesi ya da ruhsatı olmayan yapılarda belirtilen bedelin iki katı ödenerek yapı kullanma izin belgesi şartı olmaksızın cins değişikliği yapılabilecek ve kat mülkiyeti kurulabilecek.

Satışlar rayiç bedel üzerinden yapılacak

Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların hazine arazisi üzerinde bulunması durumunda taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek ve belge sahiplerinin talepleri üzerine taşınmazlar, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesi ya da kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerliliğini koruyacak.