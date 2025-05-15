Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlayacak düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, düzenlemenin altyapı çalışmalarının Haziran veya Temmuz ayında tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını belirtti.
EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİNDE HANGİ KRİTERLERE BAKILACAK?
Dün (14 Mayıs) AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NE OLACAK?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düzenlemeyle ilgili detayları paylaştı.
"25 YIL EV KADINIYIM EMEKLİ OLAYIM" GİBİ BİR ŞEY YOK
Erdem, bazı söylentilerin aksine ev kadınlarının sadece evde geçirdikleri süreye dayanarak emekli olamayacaklarını vurguladı. "Emeklilik için prim, sigorta ve ödeme gerekir. '25 yıl ev kadınıydım, emekli olayım' gibi bir durum söz konusu değil" dedi.
ÜÇLÜ DESTEK MODELİ
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in verdiği bilgilere göre düzenleme üç aşamalı bir destek modeli içeriyor:
Sosyal Güvence: Ev kadınlarına sosyal güvence kazandırılacak. İsteğe bağlı sigorta ile Bağkur kapsamına alınacaklar. Böylece sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını hastaneye götürebilecekler. Özellikle genç yaşta çalışıp evlendikten sonra iş hayatından uzaklaşan kadınlar için avantajlı bir sistem olacak.
Emeklilik Hakkı: Sosyal güvenceden faydalanan kadınlar, belirli bir prim süresini doldurarak emekli olabilecek. Bağkur kapsamında 15 yıl (5.400 gün) prim ödeyen kadınlar, emeklilik hakkı kazanacak.
Devlet Desteği: Prim ödeme gücü olmayan ev kadınları için devlet devreye girecek. Ödenecek primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece çalışan olmayan kadınlara da emeklilik yolu açılmış olacak.
ÇOCUK SAYISI DA ETKİLİ OLACAK
Faruk Erdem yeni modelde çocuk sayısının da belirleyici olacağını belirtti. Fiili hizmet süresi zammına benzer şekilde çocuk sayısına göre "yıpranma payı" uygulanacak.
Örneğin, dört yıl prim ödeyen bir kadın, beş yıl ödemiş gibi sayılabilecek. Bu durum, emeklilik yaşını da öne çekecek.
EV KADINI EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ev kadınlarının emeklilik için karşılaması gereken şartlar şu şekilde öngörülüyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
15 yıl sigortalılık süresi
Toplamda 5.400 prim günü
Emeklilik yaşı: 61
Aylık prim ödemesi: 8.321 TL
Bunun %20'si emeklilik primi
%12'si sağlık sigortası primi