Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak

ÜÇLÜ DESTEK MODELİ Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in verdiği bilgilere göre düzenleme üç aşamalı bir destek modeli içeriyor: Sosyal Güvence: Ev kadınlarına sosyal güvence kazandırılacak. İsteğe bağlı sigorta ile Bağkur kapsamına alınacaklar. Böylece sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını hastaneye götürebilecekler. Özellikle genç yaşta çalışıp evlendikten sonra iş hayatından uzaklaşan kadınlar için avantajlı bir sistem olacak.

Emeklilik Hakkı: Sosyal güvenceden faydalanan kadınlar, belirli bir prim süresini doldurarak emekli olabilecek. Bağkur kapsamında 15 yıl (5.400 gün) prim ödeyen kadınlar, emeklilik hakkı kazanacak. Devlet Desteği: Prim ödeme gücü olmayan ev kadınları için devlet devreye girecek. Ödenecek primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece çalışan olmayan kadınlara da emeklilik yolu açılmış olacak.

ÇOCUK SAYISI DA ETKİLİ OLACAK Faruk Erdem yeni modelde çocuk sayısının da belirleyici olacağını belirtti. Fiili hizmet süresi zammına benzer şekilde çocuk sayısına göre "yıpranma payı" uygulanacak.

Örneğin, dört yıl prim ödeyen bir kadın, beş yıl ödemiş gibi sayılabilecek. Bu durum, emeklilik yaşını da öne çekecek.