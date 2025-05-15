SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda

Terörsüz Türkiye aşamasında önemli bir adım atıldı. 47 yıllık PKK belası 254 günde bitti. Ggelişmelerin ardından bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı da gündemdeki yerini aldı. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yargı paketinde, örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyenlere verilen cezalarda düzenleme yapılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 07:24
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhur İttifakı'nın hamleleri tarihi bir süreci başlattı.

Terörsüz Türkiye aşamasında önemli bir adım atıldı. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. Silahlı mücadele sona erdi. Bundan sonra PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda. (Takvim.com.tr/ Arşiv)Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta (KDP'nin etkin olduğu yerlerde) üç-dört nokta belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Buralarda Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek. Devlet, terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek.

Yaşanan gelişmelerle birlikte örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere ne olacağı da merak konusu oldu.

YARGI PAKETİNDE ÖRGÜT ÜYELİĞİ DÜZENLEMESİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, "örgüt adına" ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti. AYM kararında, suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu ifade edilmişti.

PKK, 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. (Takvim.com.tr/ Arşiv)PKK, 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

KAPSAM DARALACAK
AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı yargı paketinde, "örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyenlere" verilen cezalara kademe getirilmesi bekleniyor.

KRİTERLER NET OLARAK YAZILACAK

Bu cezalar örgüt üyelerine verilen cezalardan daha az olacak. Yeni düzenleme ile birlikte "örgüt adına suç işlemenin" kriterleri de net olarak yazılacak. Böylece maddenin geniş yorumuna izin verilmeyecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecini de yakından ilgilendiren yargı paketi ile DEM Parti'nin isteklerine ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" konusunu gündeme getirdiğinin anımsatılması üzerine Tunç, "Bizim görüşmemizde o konu gündeme getirilmedi" dedi.

PKK, 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. (Takvim.com.tr/ Arşiv)PKK, 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

Tunç, konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

Yargı Strateji Belgemizde bazı konular vardı. DEM Parti, Adalet Bakanlığı'nı ziyaret etmişti. Birtakım önerilerde bulunmuştu. Bazı hazırlıklar yapmıştık. Hasta mahkûmlara ilişkin alternatif infaz hükümleri var. Rehabilitasyon tipi cezaevlerinde hem tedavi hem infaz yapılıyor. 5 yılın altındaki suçlar için geçerli bu. Meclis süreyi artırabilir. Doğum yapan kadınlar 3 yılın altında bir ceza almışsa konutta infaz imkânı var, bu süre çocuk okula başlayıncaya kadar uzatılabilir. 70 yaşın üstündeki hükümlerle ilgili bizim Ceza İnfaz Kanunu'nda konutta infaz var. 65, 75, 80 yaş olarak kategorilendirilerek uygulamanın kapsamını genişletebiliriz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda
Borsa İstanbul
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
İstanbul’da suya %10 zam! İSKİ teklif etti İBB Meclisi’nde kabul edildi! AK Partili üye İmamoğlu’nun suyu ucuzlatacağız vaadini hatırlattı
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak
Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı