Terörsüz Türkiye aşamasında önemli bir adım atıldı. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK , 12 Mayıs tarihinde fesih kararını duyurdu. Silahlı mücadele sona erdi. Bundan sonra PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta (KDP'nin etkin olduğu yerlerde) üç-dört nokta belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Buralarda Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek. Devlet, terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek.

Yaşanan gelişmelerle birlikte örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere ne olacağı da merak konusu oldu.

YARGI PAKETİNDE ÖRGÜT ÜYELİĞİ DÜZENLEMESİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, "örgüt adına" ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti. AYM kararında, suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu ifade edilmişti.