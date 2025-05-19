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BDDK düğmeye bastı: Kredi kartı avanslarında büyük değişiklik! Süre uzayacak vade artacak

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir gelişme yaşanmak üzere. Son dönemde artan faiz oranları ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamayla birlikte gözler yeniden kredi kartı işlemlerine çevrildi. Ekonomi yönetimi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir adımla nakit avans kullanımına yeni bir düzen getirmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:29 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:29
BDDK düğmeye bastı: Kredi kartı avanslarında büyük değişiklik! Süre uzayacak vade artacak

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Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme daha gündemde. İhtiyaç kredilerindeki vade ve limit güncellemelerinin ardından şimdi de kredi kartlarına yönelik düzenlemeler yolda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nakit avans limitlerinde artış ve vadelerde esneme içeren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 YENİ DÜZENLEME

BDDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kredi kartları üzerinden kullanılan nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde uygulanan sınırlar yeniden şekillendirilecek. Özellikle enflasyonu baskılamak amacıyla daha önce sınırlandırılan bu işlemlerde normalleşme süreci kademeli olarak başlatılıyor.

💸 Nakit Avans Limiti 50 Bin TL'ye Yükseliyor

Mevcut uygulamada 25 bin TL olarak belirlenen nakit avans limiti, yeni düzenlemeyle birlikte 50 bin TL'ye çıkarılacak. Ekonomi yönetiminin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek bu artışın, tüketicinin finansal esnekliğini artırması bekleniyor. Bu adımın özellikle büyük tutarlı nakit ihtiyaçları olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

🗓️ Vade Süresi 6 Aya Uzatılıyor, Hedef 12 Ay

Hâlihazırda 3 ay ile sınırlı olan nakit avans vade süresi, ilk aşamada 6 aya çıkarılacak. Bankalar ise nihai hedefin 12 ay vade olduğunu belirtiyor. Bu değişiklik sayesinde, kredi kartıyla yapılan nakit çekimlerin geri ödenmesi daha planlı hale getirilecek.

Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan toplantıda, bankacılık sektörü temsilcilerinin bu talebi gündeme getirdiği ve hükümetin bu yöndeki çalışmaları desteklediği belirtiliyor.

🔐 Yüzde 25 Nakit Kullanım Sınırı Korunacak

Bir diğer önemli detay ise kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 25'ine kadar nakit avansa izin veren uygulamanın devam edecek olması. Mevcut limitlerin aşılmasını engelleyen bu kuralda şimdilik bir değişiklik yapılması planlanmıyor.

Bu da demek oluyor ki, kredi kartı limiti 100 bin TL olan bir kullanıcı, en fazla 25 bin TL tutarında nakit avans kullanabilecek. Yeni limit artışıyla bu tutar 50 bin TL'ye kadar çekilebilecek ancak bu sadece belirli kullanıcıları kapsayacak.

🧾 Tüketici Harcamaları ve Nakit Akışı Etkilenecek

Ekonomi uzmanları, söz konusu düzenlemelerin hem tüketici harcamalarını canlandırabileceğini hem de piyasadaki nakit akışını rahatlatabileceğini ifade ediyor. Ancak bu adımların kademeli olarak ve kontrollü şekilde hayata geçirileceği vurgulanıyor.

📅 Yürürlüğe Giriş Tarihi Ne Zaman?

Yeni düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak hazırlıkların son aşamada olduğu ve yakın zamanda kamuoyuna duyurulmasının beklendiği belirtiliyor.

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