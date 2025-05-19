BDDK düğmeye bastı: Kredi kartı avanslarında büyük değişiklik! Süre uzayacak vade artacak

Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme daha gündemde. İhtiyaç kredilerindeki vade ve limit güncellemelerinin ardından şimdi de kredi kartlarına yönelik düzenlemeler yolda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), nakit avans limitlerinde artış ve vadelerde esneme içeren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Mevcut uygulamada 25 bin TL olarak belirlenen nakit avans limiti , yeni düzenlemeyle birlikte 50 bin TL'ye çıkarılacak. Ekonomi yönetiminin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek bu artışın, tüketicinin finansal esnekliğini artırması bekleniyor. Bu adımın özellikle büyük tutarlı nakit ihtiyaçları olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kredi kartları üzerinden kullanılan nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde uygulanan sınırlar yeniden şekillendirilecek. Özellikle enflasyonu baskılamak amacıyla daha önce sınırlandırılan bu işlemlerde normalleşme süreci kademeli olarak başlatılıyor.

🗓️ Vade Süresi 6 Aya Uzatılıyor, Hedef 12 Ay

Hâlihazırda 3 ay ile sınırlı olan nakit avans vade süresi, ilk aşamada 6 aya çıkarılacak. Bankalar ise nihai hedefin 12 ay vade olduğunu belirtiyor. Bu değişiklik sayesinde, kredi kartıyla yapılan nakit çekimlerin geri ödenmesi daha planlı hale getirilecek.

Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan toplantıda, bankacılık sektörü temsilcilerinin bu talebi gündeme getirdiği ve hükümetin bu yöndeki çalışmaları desteklediği belirtiliyor.