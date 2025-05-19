MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen özel çekiliş, milyonların heyecanla takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Milli Piyango tarihinin dikkat çeken ödüllerinden biri olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, bu kez şanslı bir bilete isabet etti.
🏆 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA (120.000.000 TL):
0 - 2 - 8 - 5 - 4 - 1 - 5
🥈 AMORTİ NUMARALARI:
4 ve 9
💰 İKRAMİYE DETAYLARI
💸 12.000.000 TL Kazanan Numara:
1895538
💸 1.000.000 TL Kazanan Numaralar:
0917571
1270713
1668010
1858025
1945079
🧧 DİĞER İKRAMİYELER
🪙 180.000 TL Kazanan Numaralar:
0074011, 0087952, 0285128, 0397778, 0496506, 0604296, 0829593, 0876100, 0950895, 1134559, 1339766
🪙 60.000 TL Kazanan Numaralar:
0059101, 0115690, 0155892, 0263136, 0645028, 0703250, 0739587, 0839709, 0843926, 0991862, 1104328, 1215673, 1255985, 1333542, 1532038, 1574080, 1760474, 1909815, 1960696, 1971222
🪙 30.000 TL Kazanan Numaralar (50 Adet):
043061, 077945, 084472, 096909, 097416, 153164, 182835, 206091, 219084, 237847, 261111, 266065, 276708, 277691, 285069, 303707, 313294, 355053, 391194, 414501, 421164, 435481, 469339, 492740, 509145, 518461, 530571, 548735, 557117, 606619, 607405, 611510, 617994, 626572, 656420, 669926, 696297, 770139, 775059, 787646, 791654, 813665, 816261, 862101, 867241, 874787, 896036, 933695, 935346, 978964
🪙 16.000 TL Kazanan Numaralar (50 Adet):
00378, 02105, 04754, 06005, 07050, 09209, 09728, 10009, 11076, 17023, 18072, 19664, 22108, 22665, 23142, 23371, 28242, 28651, 34178, 34217, 35033, 35919, 38835, 40508, 42411, 45980, 49002, 52458, 52731, 53121, 56743, 58668, 61370, 65481, 65829, 66070, 68013, 69271, 70167, 72064, 73996, 74481, 74721, 75704, 76857, 77878, 85693, 89727, 91143, 97774
🪙 5.000 TL Kazanan Numaralar:
0030, 0418, 0426, 0653, 0744, 0873, 1220, 1883, 2948, 3047, 3990, 4059, 4187, 4662, 4841, 4859, 5164, 5625, 5641, 6128, 7152, 7575, 7851, 8030, 8293, 8408, 8536, 8658, 9066, 9232
🪙 2.000 TL Kazanan Numaralar:
102, 109, 246, 323, 397, 448, 533, 690, 692, 817
🪙 960 TL Kazanan Numaralar (Son İki Rakam):
05, 23, 35, 60, 65, 72, 81
Teselli ödülü, büyük ikramiye numarasının son 6 hanesi olan 85415 ile biten numaralara verildi. Kazanan bazı örnekler:
0085415, 0185415, 0205415, 0215415, 0225415, 0235415, 0245415, 0255415, 0265415, 0275415, 0280415, 0281415, ... (tam liste yukarıda yer almaktadır).
🔎 BİLET SORGULAMA EKRANI
Evet! Milli Piyango Online platformu üzerinden 19 Mayıs çekiliş sonuçları sorgulanabiliyor. Milli Piyango bilet sorgulama ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Tüm kazanan numaralar resmi kaynak olan millipiyangoonline.com üzerinden doğrulanmalıdır.