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MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi tamamlandı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numara ve diğer tüm kazananlar Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak açıklandı. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 20:25 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 20:25
MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen özel çekiliş, milyonların heyecanla takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Milli Piyango tarihinin dikkat çeken ödüllerinden biri olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, bu kez şanslı bir bilete isabet etti.

MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

🏆 BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA (120.000.000 TL):

0 - 2 - 8 - 5 - 4 - 1 - 5

🥈 AMORTİ NUMARALARI:

4 ve 9

MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

💰 İKRAMİYE DETAYLARI

💸 12.000.000 TL Kazanan Numara:

1895538

💸 1.000.000 TL Kazanan Numaralar:

  • 0917571

  • 1270713

  • 1668010

  • 1858025

  • 1945079

MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

🧧 DİĞER İKRAMİYELER

🪙 180.000 TL Kazanan Numaralar:

0074011, 0087952, 0285128, 0397778, 0496506, 0604296, 0829593, 0876100, 0950895, 1134559, 1339766

🪙 60.000 TL Kazanan Numaralar:

0059101, 0115690, 0155892, 0263136, 0645028, 0703250, 0739587, 0839709, 0843926, 0991862, 1104328, 1215673, 1255985, 1333542, 1532038, 1574080, 1760474, 1909815, 1960696, 1971222

MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

🪙 30.000 TL Kazanan Numaralar (50 Adet):

043061, 077945, 084472, 096909, 097416, 153164, 182835, 206091, 219084, 237847, 261111, 266065, 276708, 277691, 285069, 303707, 313294, 355053, 391194, 414501, 421164, 435481, 469339, 492740, 509145, 518461, 530571, 548735, 557117, 606619, 607405, 611510, 617994, 626572, 656420, 669926, 696297, 770139, 775059, 787646, 791654, 813665, 816261, 862101, 867241, 874787, 896036, 933695, 935346, 978964

🪙 16.000 TL Kazanan Numaralar (50 Adet):

00378, 02105, 04754, 06005, 07050, 09209, 09728, 10009, 11076, 17023, 18072, 19664, 22108, 22665, 23142, 23371, 28242, 28651, 34178, 34217, 35033, 35919, 38835, 40508, 42411, 45980, 49002, 52458, 52731, 53121, 56743, 58668, 61370, 65481, 65829, 66070, 68013, 69271, 70167, 72064, 73996, 74481, 74721, 75704, 76857, 77878, 85693, 89727, 91143, 97774

MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

🪙 5.000 TL Kazanan Numaralar:

0030, 0418, 0426, 0653, 0744, 0873, 1220, 1883, 2948, 3047, 3990, 4059, 4187, 4662, 4841, 4859, 5164, 5625, 5641, 6128, 7152, 7575, 7851, 8030, 8293, 8408, 8536, 8658, 9066, 9232

🪙 2.000 TL Kazanan Numaralar:

102, 109, 246, 323, 397, 448, 533, 690, 692, 817

🪙 960 TL Kazanan Numaralar (Son İki Rakam):

05, 23, 35, 60, 65, 72, 81

🎊 TESELLİ ÖDÜLÜ KAZANANLAR:

Teselli ödülü, büyük ikramiye numarasının son 6 hanesi olan 85415 ile biten numaralara verildi. Kazanan bazı örnekler:

0085415, 0185415, 0205415, 0215415, 0225415, 0235415, 0245415, 0255415, 0265415, 0275415, 0280415, 0281415, ... (tam liste yukarıda yer almaktadır).

🔎 BİLET SORGULAMA EKRANI

Evet! Milli Piyango Online platformu üzerinden 19 Mayıs çekiliş sonuçları sorgulanabiliyor. Milli Piyango bilet sorgulama ekranına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Tüm kazanan numaralar resmi kaynak olan millipiyangoonline.com üzerinden doğrulanmalıdır.