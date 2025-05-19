MP 19 Mayıs Özel Çekilişi Sonuçlandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu: İşte Tüm Kazanan Numaralar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen özel çekiliş, milyonların heyecanla takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Milli Piyango tarihinin dikkat çeken ödüllerinden biri olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, bu kez şanslı bir bilete isabet etti.