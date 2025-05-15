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Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe'ye akın etti!

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, Dolmabahçe'de bir araya gelecek. Kritik zirveyi dünya yakında takip ediyor. Heyetlerin giriş yapacağı kapının önünde adeta bir basın ordusu nöbet tutuyor.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:15
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!

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Türkiye, bugün 2 kritik zirveye ev sahipliği yapacak. Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, İstanbul'da bir araya gelirken Başkan Erdoğan Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul edecek.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA
Kritik zirveyi dünya yakında takip ediyor. Heyetlerin giriş yapacağı kapının önünde adeta bir basın ordusu nöbet tutuyor.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Yerli ve yabancı basın mensupları müzakerelerden en ufak bir detaya ulaşmaya çalışıyor.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Foto muhabirleri, televizyon kameraları ve ellerinde mikrofonlarla birçok emekçi Rus ve Ukrayna heyetlerini bekliyor.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Konuyla ilgilii Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Dışişleri Hakan Fidan, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER
Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

TÜRKİYE TARAFLARI 29 MART 2022'DE DE İSTANBUL'DA BULUŞTURDU
İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA) İstanbul müzakerelerine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Başkan Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

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