ÖZEL | Günay Güvenç'ten şampiyonluk sözleri! "Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezon turnuvada gösterdiği performansla adından söz ettiren Günay Güvenç, zorlu randevuda da forma giydi ve kalesini gole kapatmayı başardı.

Maçın ardından konuşan deneyimli file bekçisi, editörümüz Görkem Ağgündüz'e şunları söyledi;

"Burada 5 senemi geçirdim. Kupayı burada kaldırmak benim için daha anlamlı. Maçtan sonra biraz duygusaldım ama şimdi iyiyim. Takım olarak bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün, yarın kutlarız ama yarından sonra çok önemli bir maçımız var. Bir kupa daha kaldırmak istiyoruz. Onu da kazanırsak hedeflerimize ulaştık demektir.

Taraftarlarımız buraya geldi. Boş koltuk yoktu. Trabzonspor taraftarı da çok iyiydi. Skor onların şevkini kırdı ama ortam iyiydi. Şehirde çok iyi bir ortam ve futbol havası vardı. Futbolun güzel yanları bunlar. Bunlara sürekli değiniyorum. Bunları yaşamak gerekiyor. Trabzonspor yenildi. Bir kazanan olmalıydı. Şimdi bir kupa daha kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."