"Sessiz" vahşet! İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti: "Çay kaşığını boğazına batırdım"

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)



'BİR KAFEDE BULUŞTUK'

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Basık, öldürülen Nihal Babayiğit'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, sanık Mehmet Basık ilk defa işaret dili bilirkişisi Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadede, olaydan önce Nihal Babayiğit ile kavga ettiklerini, ardından telefonundan engellediğini anlattı.



"BAŞAK'A BENİM ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ"



Ortak bir arkadaşları aracılığıyla Nihal'in kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini, bu nedenle Kırşehir'den Serik'e geldiğini aktaran sanık Basık, "Nihal'le bir kafede buluştuk. Çay içiyorduk. Bu sırada ben Başak G., ile görüntülü görüşmeyi açtım. Bunun üzerine Nihal bana kızdı. Kendi telefonunu açıp Başak'a benim çıplak fotoğraflarımı gösterdi. Bunun üzerine elinden telefonu alıp cebime koydum. Başak G. ile Nihal görüntülü görüşme sırasında tartıştı. Ben ayrılmak için kalktım, kasaya gidip ücreti ödedim. Nihal bana hakaretler etti, ardımdan gelerek saldırdı, bacağıma çay kaşığını sapladı. Elinden çay kaşığını alınca kaçmaya başladı" dedi.

'ÇAY KAŞIĞINI BOĞAZINA BATIRDIM'

Bu olayların yaşandığı yerin yakınında polis merkezi olduğunu, bu nedenle orada bir şey yapmadığını savunan Basık, "Peşinden gittim, yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, Başak G. bana, 'Boş ver, doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri Başak G. kaydetmiş ve İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş ve sosyal medyada yayıldı. Bu suçu işlememin müsebbibi Başak G'dir " diye konuştu.