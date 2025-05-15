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"Sessiz" vahşet! İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti: "Çay kaşığını boğazına batırdım"

Serik'teki işitme engelli Nihal Babayiğit'i canice öldüren dini nikahlı eşi Mehmet Basık ilk kez işaret dili bilirkişisi aracılığıyla ifade verdi. Basık, 'Çay kaşığını boğazına batırdım' diyerek cinayeti itiraf etti. Cinayet öncesi Başak G. isimli kadınla görüntülü görüştüğünü anlatan Basık, 'Bu suçu işlememin müsebbibi Başak G’dir' dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ömür boyu hapsi istenen Basık'la ilgili karar 11 Haziran'da açıklanacak.

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Sessiz vahşet! İşitme engelli Nihal Babayiğit’e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti: Çay kaşığını boğazına batırdım

Antalya Serik'te işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu.

O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

Mehmet Basık, 2023 yılının ekim ayında Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)

BOYNUNDA KAN İZLERİ, YERDE HAREKETSİZ YATAR HALDE...

Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; geçen yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)



TUTUKLANDI

Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak G., Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e getirilerek 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Başak G., adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüpheli Mehmet Basık'ın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden getirilerek yaptırılan yer göstermesi sonucu Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında yapılan aramada kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Basık'ın Serik'e gelerek Eminceler Mahallesi yol kenarında Nihal Babayiğit'le buluştuğu, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçakla kadını öldürdüğü belirtilerek, 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; diğer sanık Başak G'ye ise 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)

'BİR KAFEDE BULUŞTUK'

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Basık, öldürülen Nihal Babayiğit'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık Mehmet Basık ilk defa işaret dili bilirkişisi Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadede, olaydan önce Nihal Babayiğit ile kavga ettiklerini, ardından telefonundan engellediğini anlattı.

"BAŞAK'A BENİM ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ"

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla Nihal'in kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini, bu nedenle Kırşehir'den Serik'e geldiğini aktaran sanık Basık, "Nihal'le bir kafede buluştuk. Çay içiyorduk. Bu sırada ben Başak G., ile görüntülü görüşmeyi açtım. Bunun üzerine Nihal bana kızdı. Kendi telefonunu açıp Başak'a benim çıplak fotoğraflarımı gösterdi. Bunun üzerine elinden telefonu alıp cebime koydum. Başak G. ile Nihal görüntülü görüşme sırasında tartıştı. Ben ayrılmak için kalktım, kasaya gidip ücreti ödedim. Nihal bana hakaretler etti, ardımdan gelerek saldırdı, bacağıma çay kaşığını sapladı. Elinden çay kaşığını alınca kaçmaya başladı" dedi.

'ÇAY KAŞIĞINI BOĞAZINA BATIRDIM'

Bu olayların yaşandığı yerin yakınında polis merkezi olduğunu, bu nedenle orada bir şey yapmadığını savunan Basık, "Peşinden gittim, yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, Başak G. bana, 'Boş ver, doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri Başak G. kaydetmiş ve İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş ve sosyal medyada yayıldı. Bu suçu işlememin müsebbibi Başak G'dir " diye konuştu.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)



İŞARET DİLİYLE İTİRAF GELDİ

Mahkeme başkanının "İtiraf mı ediyorsun" sorusuna sanık Mehmet Basık, "Evet, itiraf ediyorum. Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'Doğru olanı anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim" dedi. Son sözü sorulan sanık, çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatı Hamid Yalçın, dosyada eksiklikler olduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşmada Nihal Babayiğit'in yakınları ise kızlarının sanık yüzünden gencecik yaşta toprağa girdiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)İşitme engelli Nihal Babayiğit'e kıyan cani işaret diliyle cinayeti itiraf etti (DHA)

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, üye hakimlerden birinin evlilik izninde olduğunu bu nedenle yerine atanan hakimin dosyayı inceleyemediğini belirterek, dosyanın tam olarak incelenmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi. Mahkeme başkanı 11 Haziran'daki duruşmada taraflara herhangi bir söz verilmeyeceğini, sadece davayla ilgili alınan kararın okunacağını söyledi.

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