Barış Alper Yılmaz (AA)

EZELİ RAKİPLERİN HEDEFLERİ FARKLI

Bu akşam oynanacak finalde sadece Türkiye Kupası değil, iki kulüp adına da büyük bir prestij mücadelesi söz konusu. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım için kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray ise çifte kupayla sezonu tamamlamayı hedefliyor.