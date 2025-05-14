Trabzonspor ile Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor.
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Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor ile Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor.
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Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğrucan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Ozan, Nwakaeme, Zubkov, Banza
GALATASARAY: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
4. KEZ FİNALDELER
Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde dördüncü kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki üç final eşleşmesi çift maç üzerinden oynandı:
1975-76 sezonu: İlk maçı Trabzonspor, rövanşı Galatasaray 1-0 kazandı. Kupayı penaltılarla 5-4 kazanan Galatasaray oldu.
1984-85 sezonu: Galatasaray ilk maçı 2-1 kazandı, rövanş 0-0 bitti ve sarı-kırmızılılar kupayı aldı.
1994-95 sezonu: Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla geçerek kupanın sahibi oldu.
SON 5 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı kazandı. 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynanan 0-0'lık beraberliğin ardından gelen maçlarda Cimbom 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.
EZELİ RAKİPLERİN HEDEFLERİ FARKLI
Bu akşam oynanacak finalde sadece Türkiye Kupası değil, iki kulüp adına da büyük bir prestij mücadelesi söz konusu. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım için kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray ise çifte kupayla sezonu tamamlamayı hedefliyor.