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Galatasaray - Trabzonspor ZTK finalinin ilk 11'leri belli oldu

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 63. şampiyon belli oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kupayı müzesine götürmek isterken Cimbom duble yapmak, Fırtına ise Avrupa biletini de kapmak amacında. Teknik direktörler Fatih Tekke ve Okan Buruk da kararını verdi ve ilk 11'ler belli oldu. ATV'den yayınlanan Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 19:39 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 19:40
Galatasaray - Trabzonspor ZTK finalinin ilk 11’leri belli oldu

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Trabzonspor ile Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor.

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Trabzonspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor ile Galatasaray 140. kez karşı karşıya geliyor (DHA)Trabzonspor ile Galatasaray 140. kez karşı karşıya geliyor (DHA)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğrucan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Ozan, Nwakaeme, Zubkov, Banza

GALATASARAY: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Galatasaray son 5 maçı kazanmayı başardı (AA)Galatasaray son 5 maçı kazanmayı başardı (AA)

4. KEZ FİNALDELER

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde dördüncü kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki üç final eşleşmesi çift maç üzerinden oynandı:

1975-76 sezonu: İlk maçı Trabzonspor, rövanşı Galatasaray 1-0 kazandı. Kupayı penaltılarla 5-4 kazanan Galatasaray oldu.

1984-85 sezonu: Galatasaray ilk maçı 2-1 kazandı, rövanş 0-0 bitti ve sarı-kırmızılılar kupayı aldı.

1994-95 sezonu: Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla geçerek kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini kapmak amacında. (AA)Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini kapmak amacında. (AA)

SON 5 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı kazandı. 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynanan 0-0'lık beraberliğin ardından gelen maçlarda Cimbom 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

EZELİ RAKİPLERİN HEDEFLERİ FARKLI

Bu akşam oynanacak finalde sadece Türkiye Kupası değil, iki kulüp adına da büyük bir prestij mücadelesi söz konusu. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım için kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray ise çifte kupayla sezonu tamamlamayı hedefliyor.

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