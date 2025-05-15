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Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Riyad’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla katılımıyla yaptığı toplantı İsrail’i paniğe sürükledi. Yediot Ahronot “Erdoğan kazandı İsrail dışlandı” dedi. The Times of Israel, Trump’ın İsrail’in endişelerini küçümsediğini belirtirken The Jerusalem Post ise Riyad’da çekilen zirve fotoğrafının “yeni dünya düzenini” simgelediğini yazdı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 11:06
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu seyahati İsrail'in Türkiye ve Suriye endişelerini had safhaya çıkardı. Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile bir araya gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı bir toplantı düzenledi.

Şara, Trump ve Selman, AAŞara, Trump ve Selman, AA

TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

Salı akşamı Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra bu kararı aldığını söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada da yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi.

Riyad zirvesi, İHARiyad zirvesi, İHA

İSRAİL'DE 4'LÜ ZİRVE PANİĞİ

Riyad'daki dörtlü zirve İsrail'deki paniği artırdı. Son dönemde Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu gözden çıkardığı ve Orta Doğu seyahatinin de bunu açıkça ortaya koyduğu gündemdeydi. 4'lü zirvenin ardından İsrail basınında manşetler Başkan Erdoğan ve Ahmed Şara oldu.

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YEDIOT AHRONOT: ERDOĞAN KAZANDI İSRAİL DIŞLANDI

Yediot Ahronot "Tarihi Riyad zirvesinden sonra Türkiye'nin Erdoğan'ı milyarlar kazanma, mültecileri geri gönderme ve askeri nüfuzunu genişletme vaadiyle El Şara'nın yükselişinden en büyük kazanan olarak ortaya çıkıyor. Bu arada Trump takım elbiseli eski cihatçıyı selamlıyor ve Şam'a yönelik taleplerini yumuşatıyor, bir kez daha İsrail'i kilit kararlardan uzaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Yediot Ahronot, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüYediot Ahronot, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE DİPLOMATİK JEST"

Trump ve Şara'nın Riyad'da gelmesi ile birlikte 25 yıl sonra ilk kez ABD ve Suriye liderlerinin görüştüğüne dikkat çeken Yediot Ahronot, görüşmenin "Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a yönelik diplomatik bir jest" olduğunu yazdı.

THE TIMES OF ISRAEL: TRUMP İSRAİL'İN ENDİŞELERİNİ KÜÇÜMSÜYOR

The Times of Israel ise "Suriye'yi selamlayan, Suudileri silahlandıran, İran ve Husilerle ilgilenen Trump İsrail'in endişelerini küçümsüyor" başlığını kullandı.

David Horovitz imzalı analiz yazısında "ABD Suudi Arabistan ile ilişkilerini önemli ölçüde derinleiştirdi. Riyad'da eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir silah anlaşması imzaladı" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin İran ile olası nükleer anlaşmasının da İsrail'i paniğe sürüklediğini yazan Horovitz, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını İsrail'e rağmen aldığını vurguladı.

The Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

THE JERUSALEM POST: BU FOTOĞRAF YENİ DÜNYA DÜZENİ

The Jerusalem Post ise "Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Şara ile fotoğrafı yeni dünya düzenini simgeliyor" başlığını kullandı.

Riyad'daki dörtlü zirvenin Orta Doğu'da büyük bir olay olduğunu ve çekilen fotoğrafın yeni bir dünya düzenini simgelediğini vurgulayan The Jerusalem Post Ahmed el Şara'nın 8 Aralık'ta HTŞ güçlerini Şam'a sürdükten sadece beş ay sonra Riyad'daki zirvede boy gösterdiğini belirtti.

The Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

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