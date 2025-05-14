Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak

GÜNDEM 400 MİLYON DOLARLIK JET

Trump, bu hafta Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret sırasında Katar'ın emirlik ailesinden lüks bir Boeing 747-8 jumbo jetini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Katar hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da özel jet ABD'de gündemin bir numaralı konusu, uçağın özellikleri ise en çok merak edilenlerden biri oldu.