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Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan’dan Katar’a geçecek. Suudi Arabistan’da tarihin en büyük silah anlaşmasının yanında ticari anlaşmalara imza atan Trump Riyad’a övgüler yağdırdı. Trump’ın bugün Katar’a geçmesi beklenirken gündem ise Katar’ın ABD Başkanı’na hediye edeceği öne sürülen 400 milyar dolarlık jet uçağı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:19
Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak

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    ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. Suudi Arabistan'da tarihin en büyük silah anlaşmasının yanında ticari anlaşmalara imza atan Trump Riyad'a övgüler yağdırdı. Trump'ın bugün Katar'a geçmesi beklenirken gündem ise Katar'ın ABD Başkanı'na hediye edeceği öne sürülen 400 milyar dolarlık jet uçağı.

    Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jetKatar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
    Katar'dan Trump'a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet

    CANLI ANLATIM
    09:18 14 Mayıs 2025
    GÜNDEM 400 MİLYON DOLARLIK JET
    Trump, bu hafta Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret sırasında Katar'ın emirlik ailesinden lüks bir Boeing 747-8 jumbo jetini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Katar hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da özel jet ABD'de gündemin bir numaralı konusu, uçağın özellikleri ise en çok merak edilenlerden biri oldu.
    08:58 14 Mayıs 2025
    TRUMP'IN İKİNCİ DURAĞI KATAR

    ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu turuna devam ediyor. Trump’ın bu sabah Suudi Arabistan'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşmesi bekleniyor. Görüşme, Trump'ın dün eski diktatör Beşşar Esad'ın yönetimi sırasında uygulanan yaptırımları kaldıracağını duyurmasının ardından gerçekleşecek.

    Trump'ın daha sonra dört günlük gezisinin ikinci ayağı için Air Force One uçağıyla Doha'ya uçması ve burada Katar Emiri'yle görüşmesi bekleniyor.