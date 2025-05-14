Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. Suudi Arabistan'da tarihin en büyük silah anlaşmasının yanında ticari anlaşmalara imza atan Trump Riyad'a övgüler yağdırdı. Trump'ın bugün Katar'a geçmesi beklenirken gündem ise Katar'ın ABD Başkanı'na hediye edeceği öne sürülen 400 milyar dolarlık jet uçağı.
ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu turuna devam ediyor. Trump’ın bu sabah Suudi Arabistan'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşmesi bekleniyor. Görüşme, Trump'ın dün eski diktatör Beşşar Esad'ın yönetimi sırasında uygulanan yaptırımları kaldıracağını duyurmasının ardından gerçekleşecek.
Trump'ın daha sonra dört günlük gezisinin ikinci ayağı için Air Force One uçağıyla Doha'ya uçması ve burada Katar Emiri'yle görüşmesi bekleniyor.