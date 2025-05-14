TİKTOK'taki "A4 Challenge" ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol'dan ailelere uyarı

Takvim Foto Arşiv Dijital bağımlılığın kişide davranış değişikliği ortaya çıkardığına dikkat çeken Coşkunol, "Şimdi biz zaman ilerledikçe kendi çözümlerimizi buluyoruz. O çözümleri buldukça güçleniyoruz. Şimdi ben çözümleri bulamadığım bir bağımlılık objesine bağlanıyorsam, bu bir davranış olarak da olabiliyor, bağlanıyorsam, o zaman çözüm bulamayan, güçsüzleşen ve onsuz olamayan bir hale geliyorum. Yani aslında benim kaygıyla, mutsuzlukla ya da herhangi bir öfkeyle baş etme güçlerimi elimden alıyor davranış kalıbı ve bunu öğrenemediğim için de bir süre sonra daha mutsuz, belki daha öfkeli, belki daha yalnız bir hale almaya başlıyorum. Ve yaşantıda tabii ki bu bir sürü psikiyatrik bozukluklara da zemin hazırlayabiliyor" şeklinde konuştu.

TikTok'taki A4 Challenge akımı TİKTOK'TAKİ A4 CHALLANGE AKIMINDAKİ TEHLİKE!

Son zamanlarda TİKTOK'ta baş gösteren "A4 Challenge" akımı hakkında aileleri uyaran Coşkunol, "Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Biraz önce söylediğim gibi ergenler bununla ilgili sürecin çok daha fazla etkisinde kalabiliyorlar. Ve böyle bir durum, o kalıplara uyma kaygısı yüzünden sağlığı etkileyebiliyor. O kalıplara uyma yüzünden ruhsal durum bozulabiliyor ve giderek mesela kusmalar ortaya çıkabiliyor buna bağlı olarak. Bununla ilgili olumsuz bir takım fiziksel tepkiler ortaya çıkabiliyor. Ve bununla ilgili muhakkak ki hem ailelerin önlem alması gerekiyor, hem de bu tür belki challenge'ların ortaya çıkabilme mecralarının iyi denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Takvim Foto Arşiv AİLELER ÖNCE KENDİLERİ İNTERNET KULLANMAYI ÖĞRENMELİ

Ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığını önlemek için öncelikle kendilerinin internet kullanımını iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Coşkunol sözlerine şöyle devam etti: Ailelere bu konuda benim en önemli tavsiyelerimden bir tanesi kendisi bu konuda kullanımı iyi bilmeli. Önce kendisi iyi kullanmayı bilmeli. Kendisi bu konuda olası tehlikeleri görmeli ve bu konuda çocuklara örnek olabilmeli. Muhakkak evde bu tür davranışsal bağımlılıkları önlemek için, örneğin cep telefonlarının ya da internete ulaşımın olmadığı saatler verilmeli.

Takvim Foto Arşiv TELEFONSUZ ALANLAR OLUŞTURULMALI

Örneğin yemekler cep telefonunun olmadığı bir şekilde oluşturulmalı. Akşam yatarken odada muhakkak bir cep telefonu olmamalı ki iyi bir uykunun olabilmesini sağlamalı. Muhakkak ki bu tür davranışsal şeyler, örneğin bir oyun oynanıyorsa, bir cep telefonu ile ilgili bir şey yapılıyorsa, onun grup halinde yapılması, yani kişiyi bireyselleşmeden uzaklaştırıp grup halinde yapılabilecek şekilde olması gerekiyor. Bunun saatlerinin muhakkak denetlenmesi gerekiyor. Evde gerekiyorsa internete ulaşımın saatlerini de denetlenmesi gerekiyor. Yani ailenin bu konuda muhakkak ki her türlü önlemleri alması gerekiyor. Hatta bu konuda bazen aile paketleri, özellikle bu internet sağlayıcıları tarafından veriliyor ve aile paketlerinde bunlar yapılması zor oluyorsa, aile paketlerinde sağlanması çok uygun olacaktır.