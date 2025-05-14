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TİKTOK'taki "A4 Challenge" ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol'dan ailelere uyarı

Yeşilay'ın düzenlediği 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol, son zamanlarda TİKTOK'ta baş gösteren "A4 Challenge" akımı hakkında "Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Biraz önce söylediğim gibi ergenler bununla ilgili sürecin çok daha fazla etkisinde kalabiliyorlar. O kalıplara uyma kaygısı yüzünden sağlığı etkileyebiliyor. O kalıplara uyma yüzünden ruhsal durum bozulabiliyor ve giderek mesela kusmalar ortaya çıkabiliyor buna bağlı olarak. Bununla ilgili muhakkak ki hem ailelerin önlem alması gerekiyor, hem de bu tür belki challenge'ların ortaya çıkabilme mecralarının iyi denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 14:33 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:03
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı

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Yeşilay'ın düzenlediği 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar konferansı 2. gününde de devam ediyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.

İkinci günün ilk oturum konuşmasının başkanı Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, dijital bağımlılık ve tehlikelerini Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e anlattı.

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İNTERNET NASIL YIKICI BİR HALE GELİYOR?
Aslında günlük yaşamı kolaylaştırmak için kullanılması gereken internetin farklı yönde kullanılmasının bir noktadan sonra bağımlılığa dönüştüğünü söyleyen Coşkunol "Şimdi teknoloji bağımlılığı dediğimiz zaman davranışsal bağımlılık olarak adlandırmak çok daha uygun. Teknolojiyi birçok anlamda kullanıyoruz. Örneğin internet bizim günlük yaşantımızda çok faydalı olarak kullanılabilir. Ancak bu bir davranışsal bağımlılık haline dönüştüğünde, yani kişi onu kendi olumlu yönlerinden çok daha farklı bir yönde kullanmaya başladıkça bu bir bağımlılık haline gelmeye başlıyor. Böyle bir durumda kişi ondan faydalanacak, ondan sağlıklı bilgiler alacak yerine onun yaşantısına belli noktalardan kaçmak için, kendi sıkıntısının çözüm bulabilmek için kullanmaya başlıyor. Ve bu da maalesef ki o durumun bir bağımlılık haline gelmesine sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol (Takvim.com.tr)Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol (Takvim.com.tr)

DİJİTAL BAĞIMLILIK EN ÇOK NASIL ÖZELLİKLER TAŞIYANLARDA BAŞ GÖSTERİYOR?
Dijital bağımlılığın özellikle ergenlik dönemini sağlıklı tamamlayamayanlarda görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Hakan Coşkunol, "Şimdi en çok aslında bu durum, günlük yaşantıda kendi sağlıklı yönlerini kullanma özelliği olamama özelliği olan kişilerde oluyor. Tabii ki biz zaman geçtikçe kendi kişisel özelliklerimizi daha da geliştirebiliyoruz. Ve ergenlik dönemi özellikle bunları bulabilme çağı. Ve bu çağ aslında yeniliklere atılma ve bazen de bu yenilikleri olması gerekenden çok daha fazla yapma çağı ve o yüzden de ergenlik dönemi bir dönem olarak aslında burada dikkatli olmamız gereken dönemlerden birisi. Ama ergenlik dönemini sağlıklı tamamlayamama, örneğin sağlıksız kişilik özellikleri geliştirme sıkıntıyla baş etmek için düzgün çözüm yöntemleri bulamama da aslında bizim yaşantımızın ileri dönemlerinde ortaya çıkan bir durum. Ve bu özelliğe sahip olan kişilerde de maalesef ki bu tür davranışsal bağımlılıklar olabiliyor. Yani bir karaktere ya da bir oyuna ya da herhangi bir davranış kalıbına bağımlı hale gelebilmek çok daha mümkün oluyor" dedi.

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Dijital bağımlılığın kişide davranış değişikliği ortaya çıkardığına dikkat çeken Coşkunol, "Şimdi biz zaman ilerledikçe kendi çözümlerimizi buluyoruz. O çözümleri buldukça güçleniyoruz. Şimdi ben çözümleri bulamadığım bir bağımlılık objesine bağlanıyorsam, bu bir davranış olarak da olabiliyor, bağlanıyorsam, o zaman çözüm bulamayan, güçsüzleşen ve onsuz olamayan bir hale geliyorum. Yani aslında benim kaygıyla, mutsuzlukla ya da herhangi bir öfkeyle baş etme güçlerimi elimden alıyor davranış kalıbı ve bunu öğrenemediğim için de bir süre sonra daha mutsuz, belki daha öfkeli, belki daha yalnız bir hale almaya başlıyorum. Ve yaşantıda tabii ki bu bir sürü psikiyatrik bozukluklara da zemin hazırlayabiliyor" şeklinde konuştu.

TikTok'taki A4 Challenge akımıTikTok'taki A4 Challenge akımı

TİKTOK'TAKİ A4 CHALLANGE AKIMINDAKİ TEHLİKE!
Son zamanlarda TİKTOK'ta baş gösteren "A4 Challenge" akımı hakkında aileleri uyaran Coşkunol, "Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Biraz önce söylediğim gibi ergenler bununla ilgili sürecin çok daha fazla etkisinde kalabiliyorlar. Ve böyle bir durum, o kalıplara uyma kaygısı yüzünden sağlığı etkileyebiliyor. O kalıplara uyma yüzünden ruhsal durum bozulabiliyor ve giderek mesela kusmalar ortaya çıkabiliyor buna bağlı olarak. Bununla ilgili olumsuz bir takım fiziksel tepkiler ortaya çıkabiliyor. Ve bununla ilgili muhakkak ki hem ailelerin önlem alması gerekiyor, hem de bu tür belki challenge'ların ortaya çıkabilme mecralarının iyi denetlenmesi gerekiyor" dedi.

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AİLELER ÖNCE KENDİLERİ İNTERNET KULLANMAYI ÖĞRENMELİ
Ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığını önlemek için öncelikle kendilerinin internet kullanımını iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Coşkunol sözlerine şöyle devam etti:

Ailelere bu konuda benim en önemli tavsiyelerimden bir tanesi kendisi bu konuda kullanımı iyi bilmeli. Önce kendisi iyi kullanmayı bilmeli. Kendisi bu konuda olası tehlikeleri görmeli ve bu konuda çocuklara örnek olabilmeli. Muhakkak evde bu tür davranışsal bağımlılıkları önlemek için, örneğin cep telefonlarının ya da internete ulaşımın olmadığı saatler verilmeli.

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TELEFONSUZ ALANLAR OLUŞTURULMALI
Örneğin yemekler cep telefonunun olmadığı bir şekilde oluşturulmalı. Akşam yatarken odada muhakkak bir cep telefonu olmamalı ki iyi bir uykunun olabilmesini sağlamalı. Muhakkak ki bu tür davranışsal şeyler, örneğin bir oyun oynanıyorsa, bir cep telefonu ile ilgili bir şey yapılıyorsa, onun grup halinde yapılması, yani kişiyi bireyselleşmeden uzaklaştırıp grup halinde yapılabilecek şekilde olması gerekiyor. Bunun saatlerinin muhakkak denetlenmesi gerekiyor. Evde gerekiyorsa internete ulaşımın saatlerini de denetlenmesi gerekiyor. Yani ailenin bu konuda muhakkak ki her türlü önlemleri alması gerekiyor. Hatta bu konuda bazen aile paketleri, özellikle bu internet sağlayıcıları tarafından veriliyor ve aile paketlerinde bunlar yapılması zor oluyorsa, aile paketlerinde sağlanması çok uygun olacaktır.

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YOUTUBE KİDS VE NETFLİX'TE BİLİNMEYEN TEHLİKE
Youtube Kids, Netflix gibi mecraların güvenilir olduğunu düşünen ailelerin çocuklarına yemek yedirmek için söz konusu mecraları birer araç olarak kullanmasının da tehlikeli boyutlarının olduğunu söyleyen Coşkunol, "Bana göre yemek yerken aslında başka bir aktivitenin o çocuğa daha iyi yemek yedirmek için verilmesi şeklindeki bir durum uygun değil. Çünkü aslında bu çocuğu o tadın uzakta, o yemek aktivitesinden ya da o aileyle olan şeyden uzakta tutuyor. O yüzden bence bunların hepsinin yapılmaması gerekiyor. Tabii ki güvenliği denetlenebilecek mecralar ama onlarda da bilmediğimiz birtakım aslında olumsuzluklar olabiliyor ve bir süre sonra bakıyoruz ki bu olumsuzmuş diyoruz. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar biz daha çok aslında bizim analarımızın bize nasıl yemek yediriyorsa o şekilde yemek yedirmeye çalışmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.

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TİKTOK GİBİ MECRALAR İYİ DENETLENMELİ
Hükümetin dijital bağımlılık anlamında çalışmalarının çabalarının çok olduğunu ifade eden Coşkunol özellikle denetim mekanizmasının iyi olması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Tabii ki hükümetin bu anlamdaki çabaları çok. Bunu görüyoruz. Ama bununla ilgili yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu tür olumsuz kanalların, özellikle TikTok gibi iyi denetlenmesini çalışmak ve gerekiyorsa bunlarla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii ki eğitim çalışmaları yapılıyor ki Yeşil Ay bu anlamda özellikle koruyucu eğitim çalışmalarını çok iyi yapıyor. Yeşil Ay'ın bu anlamdaki çalışmalarının her zaman desteklenmesini ben öneriyorum hükümete de.

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TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
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