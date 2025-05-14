TİKTOK'taki "A4 Challenge" ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol'dan ailelere uyarı

Takvim Foto Arşiv
Dijital bağımlılığın kişide davranış değişikliği ortaya çıkardığına dikkat çeken Coşkunol, "Şimdi biz zaman ilerledikçe kendi çözümlerimizi buluyoruz. O çözümleri buldukça güçleniyoruz. Şimdi ben çözümleri bulamadığım bir bağımlılık objesine bağlanıyorsam, bu bir davranış olarak da olabiliyor, bağlanıyorsam, o zaman çözüm bulamayan, güçsüzleşen ve onsuz olamayan bir hale geliyorum. Yani aslında benim kaygıyla, mutsuzlukla ya da herhangi bir öfkeyle baş etme güçlerimi elimden alıyor davranış kalıbı ve bunu öğrenemediğim için de bir süre sonra daha mutsuz, belki daha öfkeli, belki daha yalnız bir hale almaya başlıyorum. Ve yaşantıda tabii ki bu bir sürü psikiyatrik bozukluklara da zemin hazırlayabiliyor" şeklinde konuştu.
TikTok'taki A4 Challenge akımı
TİKTOK'TAKİ A4 CHALLANGE AKIMINDAKİ TEHLİKE!
Son zamanlarda TİKTOK'ta baş gösteren "A4 Challenge" akımı hakkında aileleri uyaran Coşkunol, "Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Biraz önce söylediğim gibi ergenler bununla ilgili sürecin çok daha fazla etkisinde kalabiliyorlar. Ve böyle bir durum, o kalıplara uyma kaygısı yüzünden sağlığı etkileyebiliyor. O kalıplara uyma yüzünden ruhsal durum bozulabiliyor ve giderek mesela kusmalar ortaya çıkabiliyor buna bağlı olarak. Bununla ilgili olumsuz bir takım fiziksel tepkiler ortaya çıkabiliyor. Ve bununla ilgili muhakkak ki hem ailelerin önlem alması gerekiyor, hem de bu tür belki challenge'ların ortaya çıkabilme mecralarının iyi denetlenmesi gerekiyor" dedi.
Takvim Foto Arşiv
AİLELER ÖNCE KENDİLERİ İNTERNET KULLANMAYI ÖĞRENMELİ
Ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığını önlemek için öncelikle kendilerinin internet kullanımını iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Coşkunol sözlerine şöyle devam etti:
Ailelere bu konuda benim en önemli tavsiyelerimden bir tanesi kendisi bu konuda kullanımı iyi bilmeli. Önce kendisi iyi kullanmayı bilmeli. Kendisi bu konuda olası tehlikeleri görmeli ve bu konuda çocuklara örnek olabilmeli. Muhakkak evde bu tür davranışsal bağımlılıkları önlemek için, örneğin cep telefonlarının ya da internete ulaşımın olmadığı saatler verilmeli.
Takvim Foto Arşiv
TELEFONSUZ ALANLAR OLUŞTURULMALI
Örneğin yemekler cep telefonunun olmadığı bir şekilde oluşturulmalı. Akşam yatarken odada muhakkak bir cep telefonu olmamalı ki iyi bir uykunun olabilmesini sağlamalı. Muhakkak ki bu tür davranışsal şeyler, örneğin bir oyun oynanıyorsa, bir cep telefonu ile ilgili bir şey yapılıyorsa, onun grup halinde yapılması, yani kişiyi bireyselleşmeden uzaklaştırıp grup halinde yapılabilecek şekilde olması gerekiyor. Bunun saatlerinin muhakkak denetlenmesi gerekiyor. Evde gerekiyorsa internete ulaşımın saatlerini de denetlenmesi gerekiyor. Yani ailenin bu konuda muhakkak ki her türlü önlemleri alması gerekiyor. Hatta bu konuda bazen aile paketleri, özellikle bu internet sağlayıcıları tarafından veriliyor ve aile paketlerinde bunlar yapılması zor oluyorsa, aile paketlerinde sağlanması çok uygun olacaktır.
Takvim Foto Arşiv
YOUTUBE KİDS VE NETFLİX'TE BİLİNMEYEN TEHLİKE
Youtube Kids, Netflix gibi mecraların güvenilir olduğunu düşünen ailelerin çocuklarına yemek yedirmek için söz konusu mecraları birer araç olarak kullanmasının da tehlikeli boyutlarının olduğunu söyleyen Coşkunol, "Bana göre yemek yerken aslında başka bir aktivitenin o çocuğa daha iyi yemek yedirmek için verilmesi şeklindeki bir durum uygun değil. Çünkü aslında bu çocuğu o tadın uzakta, o yemek aktivitesinden ya da o aileyle olan şeyden uzakta tutuyor. O yüzden bence bunların hepsinin yapılmaması gerekiyor. Tabii ki güvenliği denetlenebilecek mecralar ama onlarda da bilmediğimiz birtakım aslında olumsuzluklar olabiliyor ve bir süre sonra bakıyoruz ki bu olumsuzmuş diyoruz. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar biz daha çok aslında bizim analarımızın bize nasıl yemek yediriyorsa o şekilde yemek yedirmeye çalışmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.