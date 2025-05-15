Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

(Takvim.com.tr)

Turgay Gezgin'in olay günü ilişki yaşadığı hemşire F.T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

"ÇİVİYLE DELİNDİ"

Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.