Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
İtfaiyeci Turgay Gezgin, evini kundaklayıp eşini ve çocuklarını hayattan kopardı. Yangından bir gün önce veterinere gidip, 'Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum' diyerek eter aldığı, ailesini bayılttıktan sonra onları yaktığı ortaya çıktı.
Aydın Nazilli'de itfaiye eri Turgay Gezgin, eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin'in (11) hayatını kaybettiği evindeki yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklandı.
Caninin, şeytani planları ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu görünce ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını anladı. Soruşturma başlattı.
Turgay Gezgin'in olay günü ilişki yaşadığı hemşire F.T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.
"ÇİVİYLE DELİNDİ"
Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.