Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! "Onur zedeledi"

Yunus Akgün-Osimhen ikilisi, Trabzonspor'un kupa umutlarını bitirdi. Yunus üçüncü asistini yaparken, Osimhen de dubleye imza attı. İkinci yarıda Galatasaray'dan çok güçlü bir oyun izledik. Trabzonspor ise düz oyunculardan kurulu kadrosu ile Galatasaray'a çok fazla direnemedi. Üç defansif orta saha ile başladığın maçta üç gol yiyorsan, ortada bir yanlışlık vardır Fatih hoca! Osimhen zaten başlı başına bir takım. Boşuna demiyorum 'uzay golcüsü' diye! Bir sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 gol atıp, Jardel'in rekorunu da tarihe gömdü! Kupada şampiyon olan Aslan, pazar günü de (yüzde 99,9) ligde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, futbolda altın yıllarını yaşıyor! Okan Buruk da Türk futbolunun en başarılı teknik adamı olma yolunda hızla ilerliyor. Tebrikler Galatasaray!

LEVET TÜZEMEN: FAZLASIYLA HAK ETTİ Bir yerde kupa varsa o kupayı kazanmak için de Galatasaray vardır. Sarı-kırmızılı takımda 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un hoca olarak koleksiyonundaki eksik kupa Türkiye Kupası'ydı. Galatasaraylı oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak kupaya çok iyi hazırlanmışlar. Trabzon için hedef kupayı alıp camiasını mutlu etmek ve Avrupa'ya gitme hakkını elde etmekti. Barış Alper'in erken golünden sonra Trabzonspor oyun olarak Galatasaray'a hiç karşılık veremedi. Maç boyu oyunun kontrolü Galatasaray'ın elindeydi. Erken gol sakin, sabırlı ve dikkatli oynamalarını sağladı. Pas kalitesi Galatasaray'ın çok üstündü. Özellikle Eren Elmalı, soldan yaptığı ataklarla hücuma katkı sağladı. Gece de kabına sığmayan iki oyuncu vardı. Biri üç asiste imza atan Yunus Akgün, diğeri de Türkiye'de en çok gol atan yabancı rekorunu ele geçiren Osimhen'di. Nijeryalı yıldızın isteği, coşkusu ve attığı iki gol mükemmeldi. Lemina'nın orta alandaki liderliği Galatasaray'ın oyun hakimiyetine ciddi katkı verdi. Sanchez bir hata dışında Abdülkerim'le birlikte savunmayı topladı. Oyunu hep organize eden Galatasaray oldu. Trabzonspor, çok güvendiği Nwakaeme'den beklediğini alamadı. Galatasaraylı futbolcuların, hücumdan savunmaya çabuk dönmeleri alkışlanacak güzellikteydi. Torreira yine çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Kupa kalecisi olan Günay, hatasız oynarken geriden kullandığı paslarda topu hep hedefe attı. İyi oynayan, coşkusunu kaybetmeyen, kazanma duygusunu hep diri tutan Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı ve kupayı müzesine taşıdı. Şimdi gözler, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için Kayseri maçına çevrilecek. Okan Buruk hocayı kazanan bir Galatasaray takımı yarattığı için kutluyorum.

SAVAŞ ÇORLU: BİR+BİR Kupa finali öncesi favori gösterilen Galatasaray, güzel oyun ve net galibiyet ile 19. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek yine şaşırtmadı. Finallerin takımı olduğu için "Kupa canavarı" diye adlandırılan Aslan, hem ilk yarı hem de ikinci yarı başlarında Barış Alper ve Osimhen ile bulduğu goller ile adeta fişi çekerek oyunu baştan sona domine etmesini bildi. Fatih Tekke'nin ilk yarıda Batagov'u sakatlığı nedeniyle mecburiyetten, ikinci yarı ise sahada gecenin en etkisiz adamı Banza'yı oyundan alıp Vişça, Okay, Draguş olmak üzere 3 oyuncu değişikliği de Galatasaray'ı durdurmaya yetmedi. 2-0'dan sonra Fatih Tekke'nin yaptığı hamlelere anında karşılık veren Okan Buruk, Sara'nın yerine oyuna aldığı Morata girer girmez, şahane pasına aynı güzellikte koşu yapan Osimhen'in 2. golündeki 3. asistini yapan Yunus, Nijeryalı golcü ile birlikte maçın adamı olmayı fazlası ile hak etti. Gaziantep şehrine çok yakışan, gündüz saatlerinde başlayan taraftarların dostluğu ve güzel görüntüler finalin en güzek taraflarından birisiydi. Kariyerine Akhisarspor'da Ziraat Türkiye Kupası kazanarak başlayan Okan Buruk, Süper Lig'deki üçüncü şampiyonluğuna yarım adım kala başarıya ilk adımı attığı kupanın da ikincisini kazanarak kariyerine yürüyerek değil, koşarak devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Galatasaray bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısını finalde de tekrarlayarak, "Bir varmış bir yokmuş" değil, başarısına süreklilik katarak 18 Mayıs Pazar günü Süper Lig şampiyonluğunu garantilemesi halinde "1+1" diyecek ve 19 Mayıs'a çifte kupa ile girerek büyük bir kutlama yapacak.

BÜLENT TİMURLENK: GALATSARAY RAKİBİNDEN İKİ SİKLET ÜSTÜN Bireysel sporlarda kendisinden iki-üç sıklet büyük bir güreşçi veya boksörü bir sporcunun yenip yenemeyeceğini bilemeyiz ancak tahmin yapabiliriz çünkü karşılaşamazlar. Ancak takım sporlarında bu mümkün. Dün finalde Galatasaray karşısında kendisinden iki sıklet daha aşağıda bir takım vardı. Kabul edelim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi saf dışı eden Galatasaray, kupanın bir kulbunu o akşam tutmuştu zaten. Fatih Tekke'nin takımı, ilk 10 dakikada nefes alamadığı pres ve kalesinde gördüğü golle hakemin saydırdığı bir boksör gibiydi. Yunus Akgün asistlerle finali domine ederken Barış Alper'in ilk gol vuruşu dışında sahada pek de görünmediği bir maç izledik. Lig yarışı Baba 1 ise Türkiye Kupası da Baba 2 ve bu filmlerin baş aktörü elbette ki Victor Osimhen. Batagov ligde iyi boğuşmuştu ama sakatlandıktan sonra oyundan çıkınca Osimhen'i tutabilmek mümkün değildi. Fatih Tekke iyi teknik adam mı? İyi teknik adamın, bir finalde ters kanatta Zubkov gibi bir yetenek varken topu ihtiyar Nwakaeme'ye vermekten başka planlarının olması lazımdı. Trabzon'da ideal 11'ini bozmayan ve takımına sonuna kadar güvenen Okan Buruk, bütün teknik adamlık tezinin yeni bir versiyonunu bir zamanlar çalıştığı Gaziantep'te yazdı, ilk tebrik ona. Bir diğer tebrik ise Trabzon'dan, İstanbul'dan ve dört bir yandan bu final maçı için Gaziantep'e giden taraftarlara. Son not küçük Cüneyt Çakır'a (Cihan Aydın). Kariyeri boyunca Savic'in ağzının içine konuştuğu hakem olarak anılacak.