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Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Şam'da açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı açıklamasında Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi. Erdoğan'a ve Trump'a çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 23:33
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Şam'da açıklamalarda bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: "Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi"

İşte Şara'nın açıklamalarından satır başları...

Şara, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. O ve devleti 14 yıl boyunca milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Türkiye bizi çok seviyor. Bizim için çok çaba sarf ettiler. Bugün aslında son 14 senedir dökülen terin ve emeğin sonucudur. Bugün yaptırımların kaldırılmasını kutlamıyorum. Mutluluğumuz gerçek kardeşliğin mutluluğudur. Bu kardeşlik sadece Suriye içerisinde değil bütün Arap Topluluğunun yerine gelmesidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz. Prens Selman'a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve Başkan Trump'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kral Selman, Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi. Erdoğan'a ve Trump'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ürdün Kralı ve aynı şekilde Mısır Cumhurbaşkanı da bizim için çaba göstereceğini söyledi. Sudani de aynı şekilde.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK"
Bu karar Suriye'nin ayağa kalkmasında çok büyük rol oynuyor. Ülkemizi ayağa kaldıracağız, Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok. Suriye barış ülkesi olacak. Herkesi Suriye'ye yatırıma davet ediyorum.

"ESKİ YÖNETİMİN KALINTILARINDAN KURTARACAĞIZ"
Suriye gerekli altyapılar için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Suriye barışın toprağı olacak. Burada artık teröre ve savaşa yer olmayacak. Eski yönetimin kalıntılarından da tamamen kurtaracağız. Onların bu ülkeyi bölmesine fitne ve fesadın karıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Daha güzel bir gelecek için birlikle sorunları aşacağız. Yaşasın özgür Suriye.

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