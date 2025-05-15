CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Trump İstanbul’a gelecek mi?

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de olacak. Rusya, İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek.
RUBİO CUMA GÜNÜ KATILACAK
Rus heyetini belirlerken, ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Orta Doğu temsilcisi Witkoff, görüşmelerin ilk turunun ardından Cuma günü İstanbul'da olacak.
Barış müzakerelerinin gerçekleştirileceği Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünde polis özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Katar ziyaretine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.
Trump, "Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim" dedi.
Dakikalar sonrası bir açıklama daha yapan Trump, "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "(ABD Başkanı Donald Trump) Savaşların sona ermesini istiyor. Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." dedi.
Rubio, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.
Bugünkü toplantının önemli olduğuna işaret eden Rubio, NATO'da "hiçbir zayıf halka olmaması" için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıllardaki en büyük mesele olduğunu söyledi.
"ABD Başkanı, savaşın sona ermesini istediğini açıkça belirtti." diye konuşan Rubio, Trump'ın savaşın sona ermesini ve kalıcı barışı sağlayacak her türlü mekanizmaya hazır olduğunu bildirdi.
Rubio, NATO'nun amacının savaşları önlemek olduğunu dile getirerek, "(Trump) Savaşların sona ermesini istiyor ve Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Rusya ve Ukrayna konusunda "askeri bir çözüm olmadığını, diplomatik çözüm gerektiğini" vurgulayan Rubio, şöyle devam etti:
"(Trump) Savaşlar, terörizm gibi ve bunlardan kaynaklanan istikrarsızlığa karşı çıkıyor. Bu nedenle Suriye konusunda böyle bir karar aldı ve oradaki yetkililerin, bu fırsatı ülkeyi yeniden inşa etmek ve bir istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarıp istikrar kaynağı haline getirmek için kullanacaklarını umuyoruz."
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler aracılığıyla sona ermesi ve gelecekte savaşların önlenmesi için atılacak adımları bulabilmeyi temenni ettiklerini anlatan Rubio, "Umarım yakında burada bir gelişme kaydedilir." ifadesini kullandı.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasında görüşme gerçekleşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almazken, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları akın etti. Öte yandan, polis ekipleri güvenlik amacıyla basın mensuplarını Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünden uzaklaştırıldı.
İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.
SAAT 10'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.
Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.
Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.
Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.
Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.
Başkan Erdoğan saatler 13:00'ı gösterdiğinde Cumhubaşkanlığı Külliyesi'nde Zelenskiy'i ağırlayacak. İki lider başlangıçta ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Saatler 14:00'ı gösterdiğinde iki ülke liderleri heyetler arası bir görüşmeye katılacak.
Bugünkü görüşmede Rusya- Ukrayna müzakereleri, esir takası, enerji alanındaki denge politikası, tahıl koridoru masaya yatırılacak..
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu.
İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Sybiha, X sosyal medya platformundan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini bildirdi.
"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı.
Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını kaydederek "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.
Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.
ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
Bununla birlikte, Steve Witkoff ve Marco Rubio'nun 16 Mayıs'ta İstanbul'a varmalası bekleniyor.
Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, "Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var." dedi.
"FORMAT KESİNLEŞMEDİ"
Fidan, "Birçok taraf birbiriyle görüşme halinde. Yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Hala kesin format netleşmiş değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin başından beri Ukrayna'daki savaşın bitmesi yönünde çabalar harcadığını hatırlatan Fidan, öte yandan Türkiye'nin Gazze, Afrika ve bölgedeki savaşların ve tüm gerginliklerin bitmesini, daimi ve kalıcı barışın gelmesini istediğini vurguladı.
"GELDİĞİMİZ NOKTA İTİBARIYLA BİRAZ DAHA UMUTLUYUM"
İstanbul’da yapılacak müzakerelere değinen Fidan, "Amerikan heyeti İstanbul'a geliyor, Rus heyeti İstanbul'a gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) ile bugün sizinle yapacağım görüşmeden sonra tekrar bir araya geleceğim. Yoğun bir trafik var." ifadelerini kullandı.
Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus." diye konuştu.
Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti:
Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. 'Ben bu savaşı durdurmak istiyorum' niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.
Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.
Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.
Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.
Zelenskiy: Perşembe Başkan Erdoğan'la görüşeceğim Trump'ı İstanbul'a davet ettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul’da yapılması planlanan Ukrayna müzakerelerinde odak noktasının, çatışmaların güvenilir ve kalıcı bir biçimde nasıl sona erdirilebileceği olacağını ifade etti.
Ryabkov, Moskova’nın ciddi ve anlamlı bir diyaloğa hazır olduğu mesajını verirken, Ukrayna’daki savaş bağlamında sahadaki mevcut durumun, Rusya’ya katılan yeni topraklar da dahil, kabul edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Ayrıca Ryabkov, Kiev yönetiminin anlaşma yapabilme kapasitesinin zayıf olmasının, müzakere sürecinin önündeki başlıca engellerden biri olduğunu dile getirdi.
CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılsın ya da katılmasın, Başkanın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul'da olmayı planlıyor.
CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili,15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu.
Trump'ın katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump’ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.
"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.
Yetkili, "Trump katılsa da katılmasa da ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff görüşmeler için İstanbul'da olmayı planlıyor." dedi.
Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından “son şans” olduğunu vurguladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın, “Eğer Vladimir Putin Türkiye’ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.
Gazetecilerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki müzakere teklifine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, yalnızca hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtmekle yetindi ve Kremlin’in bu konuda başka bir açıklama yapmayacağını ifade etti.
Ayrıca Peskov, İstanbul’daki görüşmelerde Moskova’yı kimin temsil edeceğine dair kararın, Devlet Başkanı Putin tarafından uygun görüldüğünde açıklanacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Vladimir Putin'i Perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı, ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus tarafından Türkiye'ye kimin seyahat edeceğine dair bilgi vermeyi reddetti. Peskov, "Genel olarak, uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmanın yollarını ciddi şekilde aramaya kararlıyız. Hepsi bu." şeklinde konuştu.