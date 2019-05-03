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’un yeni emlak merkezi

Birbiri ardına hayata geçen raylı sistem projeleri ve le ’un en çok rağbet edilen ilçelerinden biri haline gelen ’da onlarca firma, binlerce inşa ediyor.

İstanbul’un yeni merkezi Kartal

10 -15 yıl öncesine kadar İstanbul'un fabrikalar bölgesi olarak bilinen , bugünlerde onlarca projesine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un anayasası olarak tanımlanan 1/100.000'lik imar planıyla kentin yeni çekim merkezlerinden biri kabul edilen Kartal'da hızlı bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor. İlçede bir bir yıkılan eski fabrikaların yerine konut binaları yükseliyor. Öte yandan bölgeye yapılan ulaşım projeleri ilçeye olan talebi artırıyor. 2012'de devreye giren Kadıköy-Kartal metrosu ve geçtiğimiz günlerde açılan Marmaray hattıyla ulaşımı daha da güçlenen Kartal, Anadolu Yakası Adalet Sarayı, Kartal Marina gibi büyük kamu

HERKESE UYGUN
Endeksa'nın verilerine göre, Kartal'da konut fiyatları son 4 yılda yüzde 39 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare fiyatının 3 bin 467 lira olduğu ilçede, ortalama konut fiyatı 381 bin 370 lira, geri dönüş süresi ise 25 yıl. Bölgede yatırım yapan markalı konut üreticileri arasında 'nin en tanınmış müteahhitlerinin yanı sıra yabancı şirketler de bulunuyor. İlçede 'dan Rönesans'a, DKY'den AND Gayrimenkul'e, Dağ Mühendislik'ten 'ya kadar onlarca şirket, binlerce markalı konut inşa ediyor. Umran Yapı ve Amad Gayrimenkul otaklığında hayata geçirilen Kartal Wings, bölgedeki ilk yabancı konut yatırımı olarak öne çıkıyor. Kartal'daki markalı konut projeleri, 1+0'dan 6+1'e kadar değişik konut tipleriyle ailelerden yalnız yaşayanlara kadar çok geniş bir alıcı kitlesine hitap ediyor. Çoğu dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen bu sitelerde her bütçeye uygun seçenekler yer alıyor.yatırımlarına da ev sahipliği yapıyor.

YAVUZ KARAMAN

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